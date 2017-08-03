На Урале открылся образовательный центр для одаренных детей по модели сочинского "Сириуса"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Уральский образовательный центр "Золотое сечение", который создан в регионе по модели сочинского "Сириуса", открылся в Екатеринбурге. Пилотная смена центра пройдет до 21 августа.
"Я с удовольствием объявляю работу центра начатой, я очень рад, что вторая в России кузня юных талантов открылась именно у нас в Свердловской области. Этого события мы все давно ждали. Ребята все проходили серьезный отбор, кастинг, а наши педагоги и тренеры учились у коллег из центра "Сириус", - отметил на торжественной церемонии открытия врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
Академическая смена пройдет до 21 августа. Участие в ней принимают почти 200 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые пройдут подготовку по четырем перспективным направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство" и "Народные промыслы". Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.
В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.
На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана "дорожная карта" по организации работы центра, включающая проведение мероприятий, которые будут способствовать поиску талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".