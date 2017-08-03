Директор музея: увольнения в "Исаакиевском соборе" связаны с оптимизацией штата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Увольнения в государственном музей-памятнике "Исаакиевский собор", о которых стало известно на этой неделе, связаны с оптимизацией штатного расписания. Об этом сообщил в четверг новый директор музея Юрий Мудров.

"В штатном расписании много интересных должностей, например, при отсутствии в музее сцены и концертных площадок беззаботно "трудятся" два машиниста сцены, целый полк концертных администраторов. В целях оптимизации производственных процессов нескольким сотрудникам были предложены иные условия и формы трудовой деятельности. Не нашедшие применения в дальнейшей работе сотрудники покидают сегодня музей по соглашению сторон", - приводит слова Мудрова пресс-служба музея.

Ранее пресс-секретарь музея Игорь Стахеев опроверг информацию петербургских СМИ о массовых сокращениях в "Исаакиевском соборе". Он сообщил ТАСС, что за последнее время трудовые отношения расторгнуты по соглашению сторон с менее чем десятью сотрудниками. Конкретного количества уволенных он не назвал. Всего в музее сейчас работает порядка 400 человек.

В июне в музее "Исаакиевский собор" поменялось руководство, вместо Николая Бурова директором стал Мудров. Он работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года, в разное время занимал руководящие должности в музеях-заповедниках "Павловск" и "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях города, а также в Псковском музее-заповеднике.

Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" включает два петербургских собора - Исаакиевский собор и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С начала 2017 году музейный комплекс Исаакиевского собора посетили около 1,7 млн российских и зарубежных туристов.