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Власти Москвы в рамках реновации будут переселять малый бизнес на первые этажи новых домов

Общество
3 августа, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В новых домах собственникам малых компаний предложат равноценное или равнозначное имущество

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Москвы составят программу расселения малого бизнеса, который занимает помещения на первых этажах в пятиэтажках, попавших в утвержденную мэром программу реновации. Об этом ТАСС сообщил представитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"Департамент будет задействован в размещении представителей малого бизнеса на первых этажах вновь построенных домов. Это, в основном, сфера услуг и торговли - рестораны, магазины. Речь идет о предпринимателях, которые располагаются в домах, попавших под утвержденную программу реновации", - сказал представитель департамента.

По словам собеседника агентства, собственникам малых компаний будет предложено равноценное или равнозначное имущество в новых домах, построенных вместо пятиэтажек. Кроме того, поддержку предпринимателям окажет и Штаб по защите бизнеса.

"Мы готовы оказать поддержку предпринимателям и в спорных вопросах. К примеру, если они захотят получить вместо помещения равноценную компенсацию", - добавили в департаменте.

О списке домов для реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении дома в программу реновации. В предварительный перечень были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, жители которых поддержали включение своего дома в программу реновации путем голосования в электронной системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы", либо на общем собрании собственников помещений.

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Всего в предварительный перечень было включено 4546 домов, свыше 460 решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей. Таким образом, 4062 дома были включены в программу реновации по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". В 1082 домах жители до 1 июля провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе реновации.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

В итоге в программу вошло суммарно 5144 дома общей площадью порядка 16 млн кв. м. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей. Наибольшее число домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе (1055 домов), наименьшее - в Зеленограде (34 дома).

Однако даже этот перечень домов, включенных в программу реновации, на сегодняшний день не является исчерпывающим, утверждают в мэрии. В ряде домов решения общих собраний собственников помещений об участии в программе были обжалованы в суде. В случае, если судом будет установлено, что указанные решения были приняты с соблюдением требований законодательства, правительство Москвы рассмотрит вопрос о включении данных домов в программу реновации, пояснили в правительстве Москвы.

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