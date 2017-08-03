Саратовские власти заключили соглашения с семью регионами для развития внутреннего туризма

САРАТОВ, 3 августа. /ТАСС/. Саратовская область подписала семь соглашений об информационном сотрудничестве в сфере туризма в 2017 году. Это позволит значительно увеличить турпоток в регион, об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма региона Виктория Бородянская.

"На сегодняшний день подписаны соглашения с городом Когалым Тюменской области, Санкт-Петербургом, Волгоградской, Пензенской, Кировской, Владимирской областями, Камчатским краем", - уточнила Бородянская.

По словам замминистра, в рамках указанных соглашений между туристскими информационными центрами регионов идет обмен информацией о достопримечательностях, событийных мероприятий, методических разработках туристского профиля субъектов РФ.

Регионы-участники соглашений обмениваются информационными баннерами с переадресацией на электронный ресурс.

"Кроме того, область регулярно взаимодействует с еще порядка 20 российскими регионами, обмениваясь с ними актуальными новостями в сфере туризма", - подчеркнула собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что турпоток в регион в 2017 году уже вырос на 33% и достиг цифры в 227 тыс. человек за полгода. Ожидается, что объем внутреннего туристского потока по итогам 2017 года составит 680 тыс. человек. По итогам 2016 года внутренний турпоток составил 652,4 тыс. человек.