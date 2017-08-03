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Число получающих лекарства по федеральной льготе в Крыму за два года снизилось в 2,4 раза

Общество
3 августа, 16:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, августа. /ТАСС

Сейчас количество федеральных льготников составляет 56 тысяч человек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Число крымчан, имеющих право на бесплатные лекарства по федеральной льготе, за два года действия в регионе программы льготного лекарственного обеспечения снизилось в 2,4 раза - до 56 тыс. Об этом в четверг сообщил журналистам замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

"В начале 2015 года, когда в Крыму начала действовать программа льготного лекарственного обеспечения, у нас было больше федеральных льготников, чем сейчас, их было 136 тыс. Сегодня в Крыму около 56 тыс. федеральных льготников", - сказал замминистра.

"Это все связано с тем, что большинство [федеральных] льготников у нас отказались от набора социальных услуг в виде получения лекарств, выбрали монетизацию льготы, теперь получают около 800 рублей в месяц [из федерального бюджета] и переходят на региональную льготу, то есть получают лекарства за счет регионального бюджета", - пояснил он.

По его словам, за счет этого за два года количество региональных льготников в Крыму за два года увеличилось на 60%. "Если их было 140 тыс. в 2015 году, сейчас их 240 тыс.", - сказал Деркач.

"Поэтому мы испытывали парадоксальное явление - избыток препаратов по федеральной льготе, и какой-то определенный у нас был недостаток по региональной льготе. Сейчас мы это все выровняли, этот процесс стабилен. Это было связано с техническим моментом перехода наших пациентов из одной категории льготников в другую", - отметил чиновник.

Он заверил, что на сегодняшний день крымчане полностью обеспечены лекарственными препаратами как по региональной, так и по федеральной льготе.

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