Все пострадавшие в теракте в метро Петербурга выписаны из больниц

Минздрав Абхазии обнародовал список россиян, пострадавших при взрывахПроисшествия 3 августа, 16:33
"Рубин" арендовал исландского футболиста "Фулхэма" СигурдссонаСпорт 3 августа, 16:16
Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче руководству Коми взятки в 1 млрд рублейПроисшествия 3 августа, 16:10
Дворкович: правительство поддерживает идею инвестнадбавки к грузовым тарифам РЖДЭкономика и бизнес 3 августа, 15:53
Путин назвал криминалом нарушения, о которых ему сообщили граждане на "Прямой линии"Политика 3 августа, 15:53
Производство подшипников скольжения для ДВС открылось в Нижегородской областиНовости партнеров 3 августа, 15:51
РЖД предлагают ускорить выделение транша ФНБ на развитие БАМа и ТранссибаТранспорт 3 августа, 15:47
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дниОбщество 3 августа, 15:45
Что привнесет во внешнюю политику Японии новый глава МИДМеждународная панорама 3 августа, 15:42
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Все пострадавшие в теракте в метро Петербурга, который произошел в апреле этого года, выписаны из медицинских учреждений города. Об этом в четверг ТАСС сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.
Ранее сообщалось, что на лечении остаются трое пострадавших.
В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство.