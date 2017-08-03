Все пострадавшие в теракте в метро Петербурга выписаны из больниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Все пострадавшие в теракте в метро Петербурга, который произошел в апреле этого года, выписаны из медицинских учреждений города. Об этом в четверг ТАСС сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

Ранее сообщалось, что на лечении остаются трое пострадавших.

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство.