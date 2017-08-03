В список самых необычных вакансий лета вошли няня для собак и смотритель пирса

МОСКВА, 3 августа /ТАСС/. Дегустатор чая, няня для собак, смотритель пирса, помощник старьевщика, модератор VR-игр и оператор беспилотного летательного аппарата вошли в топ необычных вакансий этого лета, подготовленный рекрутинговыми агентствами по заказу ТАСС.

"В список самых необычных вакансий этого лета на HeadHunter вошли догситтер (няня для собак - прим. ТАСС), титестер (дегустатор чая - прим. ТАСС), смотритель пирса и помощник старьевщика", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы HeadHunter Иван Тютюнджи.

Так, новосибирская компания в июле разыскивала через HeadHunter няню для собаки. Согласно описанию вакансии, ей может стать любой человек без опыта работы, который обожает собак, может приютить животное у себя дома в отсутствие хозяев, готов "чесать пузико и за ушами". В обязанности входит кормление домашнего питомца, прогулки не менее двух раз в день, ежедневная отправка фото собаки хозяину, чтобы клиент не волновался. Как отмечается в объявлении, няня для собаки самостоятельно устанавливает цену за содержание питомца, может выбрать даты ухода за животным и определенную породу.

Дегустатор чая и помощник старьевщика

Еще одна интересная вакансии на HeadHunter этим летом - это дегустатор чая. Как говорится в описании, опыт работы для кандидата на эту должность - не менее пяти лет в чайной компании. В обязанности входит разработка новых линеек продукции, купажирование чая и ароматизаторов, выбор сырья, контроль качества и так далее.

Красноярская компания в июле разместила на HeadHunter вакансию смотрителя пирса. В обязанности претендента на эту должность входит швартовка судов и ведение журнала прихода - отхода. Работодатель уточняет, что работа сезонная, график - сутки через двое, предоставляется полный социальный пакет и зарплата 14 тыс. рублей.

Необычной вакансией июля рекрутеры назвали помощника старьевщика. В описании к вакансии сказано, что от кандидата требуется "знание предметов, произведенных в России с 1900-1991 года". Также от претендента ожидают любовь к истории, отсутствие брезгливости к пыли и старым вещам, опыт дистанционных продаж. В обязанности помощника старьевщика входят продажи через интернет, консультация клиентов, обработка заказов, работодатель гарантирует, что будет интересно.

Мониторинг, проведенный ТАСС по базам вакансий, показал, что этим летом много предложений участия в фокус-группах. Никакого особенного опыта обычно наниматель не требует. Так, можно устроиться на разовую работу оценщиком колбасы или автозапровочных станций.

Виртуальные помощники

Руководитель пресс-службы Superjob Иван Кузнецов рассказал ТАСС, что необычные вакансии на сегодняшний день относятся к профессиям, развитие которых стимулируют новые технологии. "Скажем, модератор VR-игр (человек, который помогает игрокам в очках виртуальной реальности - прим. ТАСС). Или оператор БПЛА [беспилотного летательного аппарата], или даже учитель робототехники для дошкольников. Скоро, наверняка, появятся и операторы беспилотных такси, и специалисты по страхованию беспилотного транспорта - массовое внедрение начнется уже скоро", - считает Кузнецов.

По его словам, работодатели стали подробно и прозрачно рассказывать о готовности серьезно вкладываться в создание условий труда для высококвалифицированных кадров. "Пример вакансии для врача в Калининграде. Ему предлагают зарплату от 70 тысяч рублей и служебную квартиру в центре города", - добавил руководитель пресс-службы Superjob.

Кузнецов отметил, что, разместив необычную вакансию, компании пытаются привлечь внимание аудитории.

"На Superjob и участника эксперимента по здоровому сну искали, и испытателя диванов. Но, на самом деле, такие вакансии уже перестали быть необычными. Причудливые названия рассчитаны исключительно на "вау-эффект" и на то, что вакансию "стилиста собачек", например, начнут активно репостить в социальных сетях или даже в СМИ. Тот же "стилист для собачек" по факту будет в основном заниматься подравниваем шерсти и когтей", - добавил Кузнецов.