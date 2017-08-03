Время в пути скорого поезда Калининград - Москва может быть сокращено на 7 часов

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Время нахождения в пути скорого пассажирского поезда сообщением Калининград - Москва, следующего транзитом через Литву, может быть сокращено на 7 часов. Такова конечная цель проекта "Гостиница на колесах", разработанного специалистами Калининградской железной дороги (КЖД, филиал ОАО "РЖД"), сообщил начальник магистрали Виктор Голомолзин журналистам в четверг.

"Реализация проекта "Гостиница на колесах" позволит довести время нахождения в пути скоростного поезда маршрута Калининград - Москва (и в обратном направлении), следующего транзитом через Литву, с сегодняшних почти 19,5 часа до 12 часов", - сказал Голомолзин.

Семичасовая экономия времени на маршруте протяженностью в 1300 км достижима за счет проведения таможенного досмотра и пограничного контроля непосредственно во время движения состава, а не на пограничных с Литвой и союзной Белоруссией станциях (на маршруте таких станций 4, досмотровые стоянки составляют 45 мин. - прим. ТАСС), а также повышения скорости на участках Белорусской и Московской железных дорог, отметил руководитель КЖД.

В итоге, отметил он, железная дорога сможет конкурировать с другими видами транспорта на Калининградском направлении, в том числе авиационным.

"Пассажир садится в поезд в Калининграде, скажем, в 6 часов вечера, а прибывает в Москву в 7 утра. Согласитесь, это удобно и для деловых людей, и для туристов", - заметил Голомолзин, добавив, что точность прибытия на станции маршрута пассажирских составов Калининградской дороги близка к 100%. Конкурентна стоимость проезда, которая как минимум вдвое ниже, чем у авиакомпаний. Также железная дорога гарантирует высокий комфорт отдыха и обслуживания в современных вагонах.

По словам начальника КЖД, в рамках реализации проекта "Гостиница на колесах" созданы совместные рабочие группы с таможенниками и пограничниками для подготовки предложений в федеральные структуры. Литовская сторона также запросила у калининградцев предложения по оптимизации таможенного и пограничного контроля, резюмировал Голомолзин.