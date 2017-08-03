Время в пути скорого поезда Калининград - Москва может быть сокращено на 7 часов

Эксперты: авиакомпании готовы сдерживать рост цен на билеты для калининградцевНовости партнеров 3 августа, 18:09
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженогоНовости партнеров 3 августа, 17:55
Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛАСпорт 3 августа, 17:52
Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и СШААрмия и ОПК 3 августа, 17:50
Шляхтин с пониманием отнесся к решению IAAF об отстранении российских спортсменовСпорт 3 августа, 17:47
Шляхтин: продление ситуации с отстранением ВФЛА затрагивает молодых спортсменовСпорт 3 августа, 17:41
Французская футбольная лига попросила испанскую не препятствовать переходу Неймара в ПСЖСпорт 3 августа, 17:28
Минниханов призвал поддерживать инициативы по сохранению языка и традиций татарОбщество 3 августа, 17:23
Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался от покупки украинской "дочки" СбербанкаЭкономика и бизнес 3 августа, 17:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Время нахождения в пути скорого пассажирского поезда сообщением Калининград - Москва, следующего транзитом через Литву, может быть сокращено на 7 часов. Такова конечная цель проекта "Гостиница на колесах", разработанного специалистами Калининградской железной дороги (КЖД, филиал ОАО "РЖД"), сообщил начальник магистрали Виктор Голомолзин журналистам в четверг.
"Реализация проекта "Гостиница на колесах" позволит довести время нахождения в пути скоростного поезда маршрута Калининград - Москва (и в обратном направлении), следующего транзитом через Литву, с сегодняшних почти 19,5 часа до 12 часов", - сказал Голомолзин.
Семичасовая экономия времени на маршруте протяженностью в 1300 км достижима за счет проведения таможенного досмотра и пограничного контроля непосредственно во время движения состава, а не на пограничных с Литвой и союзной Белоруссией станциях (на маршруте таких станций 4, досмотровые стоянки составляют 45 мин. - прим. ТАСС), а также повышения скорости на участках Белорусской и Московской железных дорог, отметил руководитель КЖД.
В итоге, отметил он, железная дорога сможет конкурировать с другими видами транспорта на Калининградском направлении, в том числе авиационным.
"Пассажир садится в поезд в Калининграде, скажем, в 6 часов вечера, а прибывает в Москву в 7 утра. Согласитесь, это удобно и для деловых людей, и для туристов", - заметил Голомолзин, добавив, что точность прибытия на станции маршрута пассажирских составов Калининградской дороги близка к 100%. Конкурентна стоимость проезда, которая как минимум вдвое ниже, чем у авиакомпаний. Также железная дорога гарантирует высокий комфорт отдыха и обслуживания в современных вагонах.
По словам начальника КЖД, в рамках реализации проекта "Гостиница на колесах" созданы совместные рабочие группы с таможенниками и пограничниками для подготовки предложений в федеральные структуры. Литовская сторона также запросила у калининградцев предложения по оптимизации таможенного и пограничного контроля, резюмировал Голомолзин.