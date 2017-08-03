Мемориал советским и британским летчикам открыли на арктическом полуострове Рыбачий

ТАСС, 3 августа. Военнослужащие Северного флота и делегация из Великобритании в четверг открыли воинский мемориал советским и британским летчикам, погибшим в Заполярье в годы Второй мировой войны, на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Воинский мемориал открыт в Вайда-Губе - одном из труднодоступных мест полуострова Рыбачий. Здесь в годы войны были захоронены 16 советских воинов и два летчика военно-воздушных сил Великобритании, воевавших с фашистскими захватчиками. На месте захоронений павших воинов установлены мемориальные плиты и памятник с именами погибших", - сказал Серга.

Церемониал открытия памятника провел заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. В ней также приняли участие главный капеллан военно-морских сил Великобритании Ин Джеймс Уитли, заместитель военного атташе по вопросам обороны - военно-морской атташе при посольстве Великобритании в РФ капитан 1 ранга Кристофер Джон Коннолли, родственники летчиков военно-воздушных сил Великобритании, захороненных на этом мемориальном кладбище, а также представители Североморской епархии и военнослужащие Северного флота.

На месте открытия воинского мемориала представители духовенства Русской и Британской церквей провели совместную службу по упокоенным воинам.

"В годы Второй мировой войны Кольское Заполярье стало единственным театром военных действий, на котором против фашистов сражались вместе советские и английские моряки и летчики. Мемориальные кладбища, на которых захоронены советские и британские летчики находятся в городах Североморске и Мурманске. Сегодня на карте Кольского полуострова появился еще один мемориал в Вайда-Губе, на котором увековечена память воинов разных стран, воевавших с фашизмом плечом к плечу в годы Второй мировой войны", - добавил Серга.