Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более половины долга по зарплате в Вологодской области приходится на компании-банкроты

Общество
3 августа, 17:36 UTC+3 ВОЛОГДА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Задолженность по зарплате в регионе составляет 170 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 3 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Объем просроченной задолженности по зарплате в Вологодской области составляет 170 млн рублей, 90 млн рублей из них приходится на 25 предприятий-банкротов, остальное - на группу компаний "Стройиндустрия", находящуюся в предбанкротном состоянии. Об этом сообщил в четверг журналистам замгубернатора области Алексей Кожевников.

"На начало этого года в области наблюдалась просроченная задолженность около 100 млн рублей, за два месяца нам удалось снизить ее до 90 млн, в основном ее сформировали предприятия-банкроты, их порядка 25. Мы отслеживаем ситуацию по каждому предприятию, добиваясь выплат в пользу работников. В марте - апреле "выстрелила" группа компаний "Стройиндустрия", на три компании пришлось около 100 млн рублей долга, сейчас там около 80 млн долгов, но цифра приблизится к 100 млн", - сказал он.

По его словам, для властей "оказалась непонятна позиция работников, которые полгода не получали зарплату и верили обещаниям руководства".

"Ни одного сигнала ни в прокуратуру, ни на постоянно действующую горячую линию, которая и на анонимные звонки реагирует, не поступало. Иначе мы бы сразу вышли с проверкой и прекратили это безобразие", - сказал он.

По информации следственного управления СК РФ по области, в отношении руководства "Стройиндустрии" возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты, наложен арест на строительную технику компании на общую сумму более 40 млн рублей.

Компания задолжала зарплату более чем 400 сотрудникам, кроме того, по данным администрации Вологды, "Стройиндустрия" не достроила три многоквартирных дома, где в жилье вложились 350 вологжан. К завершению работ на этой неделе приступила другая строительная организация.

"По "Стройиндустрии" будем отслеживать каждую копейку, чтобы она пошла в пользу работников", - сказал Кожевников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Ливни и ураганный ветер на Северо-Западе РФ привели к жертвам и техногенным авариям
5
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
6
Время в пути скорого поезда Калининград - Москва может быть сокращено на 7 часов
7
Трамп призвал "благодарить" Конгресс за ухудшение отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама