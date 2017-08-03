Более половины долга по зарплате в Вологодской области приходится на компании-банкроты

ВОЛОГДА, 3 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Объем просроченной задолженности по зарплате в Вологодской области составляет 170 млн рублей, 90 млн рублей из них приходится на 25 предприятий-банкротов, остальное - на группу компаний "Стройиндустрия", находящуюся в предбанкротном состоянии. Об этом сообщил в четверг журналистам замгубернатора области Алексей Кожевников.

"На начало этого года в области наблюдалась просроченная задолженность около 100 млн рублей, за два месяца нам удалось снизить ее до 90 млн, в основном ее сформировали предприятия-банкроты, их порядка 25. Мы отслеживаем ситуацию по каждому предприятию, добиваясь выплат в пользу работников. В марте - апреле "выстрелила" группа компаний "Стройиндустрия", на три компании пришлось около 100 млн рублей долга, сейчас там около 80 млн долгов, но цифра приблизится к 100 млн", - сказал он.

По его словам, для властей "оказалась непонятна позиция работников, которые полгода не получали зарплату и верили обещаниям руководства".

"Ни одного сигнала ни в прокуратуру, ни на постоянно действующую горячую линию, которая и на анонимные звонки реагирует, не поступало. Иначе мы бы сразу вышли с проверкой и прекратили это безобразие", - сказал он.

По информации следственного управления СК РФ по области, в отношении руководства "Стройиндустрии" возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты, наложен арест на строительную технику компании на общую сумму более 40 млн рублей.

Компания задолжала зарплату более чем 400 сотрудникам, кроме того, по данным администрации Вологды, "Стройиндустрия" не достроила три многоквартирных дома, где в жилье вложились 350 вологжан. К завершению работ на этой неделе приступила другая строительная организация.

"По "Стройиндустрии" будем отслеживать каждую копейку, чтобы она пошла в пользу работников", - сказал Кожевников.