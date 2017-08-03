Власти Адыгеи создали Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия

МАЙКОП, 3 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Ученые-краеведы, руководители музеев, лидеры некоммерческих объединений и представители духовенства вошли в состав созданного при правительстве Адыгеи Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель регионального отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Огай, избранный секретарем Совета.

"Новый коллегиальный орган создан для исполнения поручений президента России, касающихся госполитики в области сохранения культурного наследия. Совет объединит усилия власти и общества для сохранения богатейшей истории Адыгеи. Для республики, на территории которой находится множество памятников археологии, работа по сохранению исторического наследия очень актуальна", - сказал он.

Огай уточнил, что председателем Совета избран декан исторического факультета Адыгейского государственного университета, профессор Нурбий Почешхов, заместителем председателя - директор Национального музея республики Фатима Джигунова.

"Первые шаги работы Совета - издание популярной литературы с указанием памятников истории и археологии, находящихся на территории республики, проработка новых экскурсионных маршрутов. Планируется активизировать волонтерское движение по восстановлению памятников, организовывать участие студентов и школьников в археологических раскопках для повышения интереса к истории родного края. Большое внимание будет уделяться охране памятников", - отметил собеседник агентства.

Руководитель регионального отделения РГО пояснил, что случаи причинения ущерба археологическим памятникам в Адыгее не единичны. Среди последних - варварские раскопки в конце 2015 года кургана Уляпской группы, находки из которой сегодня хранятся в Эрмитаже, Государственном историческом музее, Государственном музее Востока, Национальном музее Адыгеи.

Республика уникальна археологическими "жемчужинами": на территории республики более 3 тыс. объектов культурного наследия, их них порядка 2,7 тыс. - археологии.

Стоянки древних людей, дольмены - ровесники египетских пирамид, остатки древних крепостей вызывают интерес у многих отечественных и зарубежных исследователей. Получила всемирную известность Майкопская археологическая культура, названная по находкам из знаменитого Майкопского кургана "Ошад", раскопанного в 1897 году экспедицией археолога Веселовского.