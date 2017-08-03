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Работы по углублению дна на арктических реках Якутии будут идти круглосуточно

Общество
3 августа, 17:31 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Такой режим связан с тем, что необходимо преодолеть отставание от графика и завершить работы к началу арктической навигации, перенесенной на вторую декаду августа

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ЯКУТСК, 3 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Работы по углублению дна в устьях двух арктических рек Яна и Индигирка в Якутии будут вестись в круглосуточном режиме, чтобы преодолеть отставание от графика и закончить их к началу арктической навигации, перенесенной на вторую декаду августа из-за сложной ледовой обстановки, сообщил ТАСС в четверг первый зампред правительства республики Алексей Колодезников.

В этом году навигация на реках Яна и Индигирка должна была начаться с 1 августа, но сроки пришлось скорректировать из-за крупных скоплений льда на арктическом побережье.

Работы по углублению дня на Яне и Индигирке начались с 20 июня, на данный момент они выполнены на 50-54%. Активизировать темпы необходимо для того, чтобы успеть полностью завершить их ко второй декаде августа.

"Сегодня необходимо усилить дноуглубительные работы на реках Яна и Индигирка, перевести эти работы на круглосуточный режим, держать ледовую обстановку на постоянном контроле. Арктическая навигация начнется в этом году во второй декаде августа, именно в этот период прогнозируется смена ледовой обстановки со средней на легкую. Загруженные суда стоят в ожидании улучшения ледовой обстановки в районе поселка Тикси Булунского района", - сказал Колодезников.

По данным Минтранса республики, завоз грузов в пункты рек Арктического побережья пока приостановлен, так как мыс Буор-Хая и Янский залив забиты тяжелыми льдами, которые местами достигают 10-балльной шкалы. На Быков-Мысе в ожидании улучшения ледовых условий более двух недель находятся ледокол "Капитан Бабичев", теплоходы типа "Сибирский", танкеры типа "Ленанефть", несамоходные баржи, которые работают на доставке каменного угля из шахты Джебарики-Хая.

Всего в период арктической навигации планируется завести более 350 тыс. тонн различных грузов, основными являются топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) и нефтепродукты.

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