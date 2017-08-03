Порядка 3 млн туристов посетили Крым в январе-июле 2017 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Около 3 млн туристов посетили Республику Крым с начала 2017 года, сообщает в четверг пресс-служба регионального Министерства курортов и туризма.

"Количество туристов, посетивших Республику Крым с января по июль 2017 года, составило 2,859,9 млн человек. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%", - говорится в сообщении. В 2016 году, по данным министерства, за тот же период Крым посетили чуть более 3 млн отдыхающих.

Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма - 46% от общего количества туристов, западное побережье республики приняло 21,5% отдыхающих, восточное побережье - 18%, Крымское предгорье - 14,5%.

В Министерстве также сообщили, что за январь-июль 2017 года 48% отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, 47% - паромной переправой и 5% - на автомобильном транспорте через пункты пропуска Армянск и Чонгар.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отмечал увеличение потока украинских туристов на полуостров.

При этом сообщалось о больших очередях на российско-украинской границе. Так, по данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало десять часов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек называл эти очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины, однако 19 июля Погранслужба Украины заявила, что не мешает въезду автомобилей из Украины на полуостров.

Крым в 2016 году принял 5,6 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в 2015 году. В 2017 году власти рассчитывают сохранить турпоток в республику.