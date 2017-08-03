Ливни и ураганный ветер на Северо-Западе РФ привели к жертвам и техногенным авариям

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Ливни и шквалистый ветер, обрушившиеся на Северо-Запад России на этой неделе, стали причиной гибели ребенка в Псковской области, повредили линии электропередач в Новгородской области, подтопили дороги и дома в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. По данным метеорологов, дожди в округе сохранятся. О том, как люди в пострадавших регионах противостоят стихии, - в материале ТАСС.

Ураган в Псковской области

Накануне над Псковской областью прошел центр циклона. Он вызвал ураганный ветер с порывами до 25 м/с, привел к человеческим жертвам, обрушил более 80 деревьев и сорвал крыши с жилых домов и административных зданий. Наиболее пострадал Себежский район на юго-западе региона, здесь ввели режим ЧС.

Жертвой стихии стал 14-летний мальчик из Москвы, его мать получила ранения. Они находились на территории кемпинга в Себежском национальном парке, когда на палатку упало дерево.

Как рассказала жительница Себежа Марина Кузьмина, в половине пятого дня поднялся ветер.

"Сразу отключилось электричество, потому что большие деревья попадали на линии электропередачи. Около гаража ураганом вывернуло огромный тополь, корни которого подняли металлическую коробку под острым углом", - поделилась она. По ее словам, старинное здание спортшколы лишилось новой крыши прямо с куском стены - обломок перелетел через двухэтажный дом и упал на центральную площадь.

Как рассказали в ГУ МЧС по Псковской области, для ликвидации последствий урагана в район направилась аэромобильная группировка со специальной техникой, а также караулы пожарно-спасательных частей.

Без электричества в ночь на 3 августа оставались 150 населенных пунктов с населением 3399 человек также в Пустошкинском, Усвятском и Локнянском районах. Завершить основные работы по восстановлению энергоснабжения планируется во второй половине четверга, заверили в "Псковэнерго".

Сейчас в регионе обеспечена подача электроэнергии всем социально значимым объектам, в том числе от передвижных дизель- генераторов.

Грозовой фронт в Новгородской области

На помощь в ликвидации последствий урагана в Псковскую область направились энергетики из Новгородской области, на юго-востоке которой накануне ветер до 18 м/с привел к отключению более 100 подстанций в семи районах, были оборваны линии электропередачи. Однако социальные объекты не пострадали, к полуночи жители населенных пунктов получили энергоснабжение, рассказали в "Новгородэнерго".

Грозовой фронт, сопровождавшийся сильными ливнями, стал причиной подтопления частных домов в Демянском районе региона. Так, в ночь на 3 августа были эвакуированы 30 жителей новгородской деревни Черный Ручей.

По данным райадминистрации, несколько семей разместили в детском саду, других - в соседних домах, которые не пострадали от вышедшей из берегов речки. Сейчас дорожники и МЧС расчищают подвесные мосты и копают канавы, чтобы обеспечить отвод воды.

Режим ЧС в вологодской Вытегре

Из-за большой воды и в Вытегорском районе Вологодской области уже неделю сохраняется режим ЧС, введенный 27 июля. Поврежденные дороги восстановлены не до конца, рассказали в региональном ГУ МЧС. Тогда за ночь на этой территории выпало 115% месячной нормы осадков. Ручей Вянг в центре Вытегры вышел из берегов, подтопил 30 приусадебных участков, подмыл дороги, центр города был непроезжим.

"На данный момент в Вытегре завершена промывка водопроводных сетей, уборка территории, дезинфекция колодцев, канализационных систем. Завершена также вакцинация населения от гепатита и туляремии, привиты 112 человек, в том числе 33 ребенка. Завершила свою работу и комиссия по обследованию поврежденных помещений, сумма ущерба устанавливается", - рассказала ТАСС замруководителя спасательного ведомства Валентина Лодыгина.

Размытые дороги

Самый большой ущерб стихия нанесла сельским дорогам Северо-Запада. Так, дорожникам Архангельской области удастся отремонтировать проезды, размытые ливнем в ночь с понедельника на вторник, лишь к концу недели.

"В Вилегодский район направлена бригада специалистов, на объект перебрасывается необходимая техника. Рассчитываем, что до конца недели дорожное покрытие будет восстановлено", - приводит пресс-служба региональной администрации слова заместителя руководителя агентства "Архангельскавтодор" Дениса Кулижникова.

По данным администрации области, из-за ливней затруднен проезд по автодороге Паленьга-Светлый в Холмогорском районе. Рекомендован проезд только для полноприводных автомобилей. Также из-за резкого подъема воды и подтопления дамбы временно прекращена работа понтонной переправы у поселка Ясный через реку Пинегу на маршруте Архангельск-Карпогоры. Там организована работа парома.

На 10-километровом участке дороги Ильинско-Подомское-Фоминский поток воды был настолько сильным, что смыло даже трехметровую насыпь на участке в 150 метров и автобусную остановку. Как сообщают власти, сейчас движение по дороге приостановлено, рекомендован альтернативный объезд по автодороге Ильинско-Подомское-Перевоз-развилка.

На 40 см поднялся уровень воды в реках и ручьях Удорского района Республики Коми из-за проливных дождей, которые почти не прекращаются с начала августа. Отрезанными оказались более 1200 жителей ряда сел и деревень.

Как ранее рассказал ТАСС руководитель районной администрации Николай Жилин, резко прибывшая вода в ручье Кепшоръю подняла и развалила бревна деревянного моста. По его словам, проезда в село Пучкома, где проживает около 200 человек, сейчас нет. Жилин отметил, что к селу ведет грунтовая дорога, есть деревянные мосты через реки и ручьи, "которые сами жители Пучкомы отсыпали и построили".

Он рассказал, что решение проблемы поручили предпринимателям, которые обычно обслуживают зимнюю автодорогу на этом направлении.

По словам главы администрации, размыло грунтовки и по другому направлению - в села Муфтюга, Чупрово, Коптюга, Выльгорт, где проживает около 1 тысячи человек и более с учетом отпускного периода.

Прогноз по осадкам

Как пояснила ТАСС заместитель начальника Северо-западного управления гидрометеорологии и мониторингу Надежда Щербакова, порадовать прогнозом жителей СЗФО пока не получится.

"На ближайшую неделю сохраняется неустойчивая погода, грозы, кратковременные дожди. Причем, эпизодически осадки будут выпадать в виде ливней", - сказала она.