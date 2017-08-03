"Карта доступности" для людей с ограниченными возможностями создана в Карачаево-Черкесии

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ТАСС, 3 августа. /ТАСС/. Программный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья "Карта доступности КЧР" создан в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Власти отмечают, что министерства и ведомства республики занимаются сбором материалов для заполнения сервиса.
Например, министерство промышленности и торговли КЧР подготовит информацию обо всех торговых точках, точках предоставления услуг и объектах транспортной инфраструктуры региона, а также отметит уровень их адаптации под возможности людей инвалидов и маломобильных групп населения.
"Внедрение карты доступности позволит маломобильным гражданам иметь полную информацию о доступности для них приоритетных объектов, а также в дальнейшем строить маршрут движения к выбранному объекту, что значительно упростит повседневную жизнь маломобильных граждан", - поясняется в сообщении.
После завершения работы по наполнению карты она будет находиться в открытом доступе на сайте Министерства труда и социального развития КЧР.