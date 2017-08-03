Минниханов призвал поддерживать инициативы по сохранению языка и традиций татар

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КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг заявил, что важно поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа.
"Сложность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражаются на этнокультурном развитии народов. Крайне важно противостоять этим вызовам: поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа", - сказал он на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар.
Минниханов считает, что вопросы развития и сохранения культуры должны найти отражение в новом законе о государственной национальной политике в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время.
"Татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны", - уточнил он.
VI съезд Всемирного конгресса татар проходит со 2 по 6 августа в Казани. Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар" объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья.
Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений. Впервые съезд был созван указом президента Татарстана 25 лет назад, в июне 1992 года, и собирался впоследствии каждые пять лет.