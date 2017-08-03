Boeing Dreamliner "нарисовал" свой огромный силуэт в небе над США

ТАСС, 3 августа. Американская авиакомпания Boeing отправила свой новейший самолет Dreamliner в испытательный полет, траектория которого образовала гигантский силуэт этой модели в небе над США. Об этом сообщает в четверг онлайн-портал TechCrunch.

Самолет Boeing 787 Dreamliner вылетел в рейс BOE004 из Сиэтла (штат Вашингтон). При этом траектория полета, которую можно наблюдать на авиационных сайтах, выглядит как его собственный гигантский силуэт. Кабина воображаемого "лайнера" находится над штатом Вайоминг, его хвост - над Алабамой, а оконечности крыльев - над штатами Техас и Висконсин.

По данным авиационного портала Radarbox24, "рисунок" был завершен на 15-м часу полета. По данным TechCrunch, целью полета является испытание новых двигателей.

The gif this @BoeingAirplanes 787 drawn with a 787 deserves.



Still in the air at https://t.co/ltUSXWvJ2a pic.twitter.com/FOWMsfqYW1 — Flightradar24 (@flightradar24) 3 августа 2017 г.

Boeing 787 Dreamliner был введен в эксплуатацию в 2011 году и позиционируется как самолет нового поколения, который обладает повышенной энергоэффективностью по сравнению с прежними моделями. Лайнер рассчитан на перевозку от 242 до 359 пассажиров.