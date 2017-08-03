Мирзиёев назначил нового председателя телерадиокомпании Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Шавкат Мирзиёев назначил главой Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) Бобура Алиханова, работавшего первым заместителем председателя НТРК. Об этом сообщил в четверг телеканал Uzbeknistan24.

По его информации, нового руководителя коллективу НТРК по поручению президента представил премьер-министр Абдулла Арипов. Отмечается, что Алиханов профессиональный журналист-телевизионщик, долгие годы он являлся руководителем информационной службы "Ахборот".

Последние годы Алиханов работал не по специальности. Вернулся на телевидение после победы на президентских выборах в декабре минувшего года Мирзиёева. Сразу был назначен заместителем, а спустя два месяца первым заместителем председателя телерадиокомпании.

В среду на селекторном совещании деятельность НТРК была подвергнута серьезной критике и президент уволил председателя НТРК Хуршида Мирзахидова, назначенного им на эту должность шесть месяцев назад.