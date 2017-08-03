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Мирзиёев назначил нового председателя телерадиокомпании Узбекистана

Общество
3 августа, 17:49 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 3, августа. /ТАСС

Алиханов профессиональный журналист-телевизионщик, долгие годы он являлся руководителем информационной службы "Ахборот", сообщает телеканал Uzbeknistan24

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ТАШКЕНТ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Шавкат Мирзиёев назначил главой Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) Бобура Алиханова, работавшего первым заместителем председателя НТРК. Об этом сообщил в четверг телеканал Uzbeknistan24.

По его информации, нового руководителя коллективу НТРК по поручению президента представил премьер-министр Абдулла Арипов. Отмечается, что Алиханов профессиональный журналист-телевизионщик, долгие годы он являлся руководителем информационной службы "Ахборот".

Последние годы Алиханов работал не по специальности. Вернулся на телевидение после победы на президентских выборах в декабре минувшего года Мирзиёева. Сразу был назначен заместителем, а спустя два месяца первым заместителем председателя телерадиокомпании.

В среду на селекторном совещании деятельность НТРК была подвергнута серьезной критике и президент уволил председателя НТРК Хуршида Мирзахидова, назначенного им на эту должность шесть месяцев назад.

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