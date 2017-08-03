Чехия и Татарстан намерены сотрудничать в сферах здравоохранения, туризма и науки

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана и Южноморавского края Чехии планируют сотрудничать в сферах здравоохранения, туризма и науки, сообщил в четверг гейтман чешского края Богумил Шимек.

"Я уверен, что такое сотрудничество, такая связь между двумя сильными регионами (Татарстаном и Южноморавским краем) создаст максимально выгодные условия для дальнейшего развития в области науки, исследований, разработок. Кроме того, мы будем развивать сотрудничество в научной сфере, в области здравоохранения и в области туризма", - сказал Шимек во время встречи в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

По словам Минниханова, перспективными направлениями сотрудничества также являются нефтехимия, производство автокомпонентов, фармацевтика, образование.

"Мы по итогам визита делегации Южноморавского края подготовим протокол, который будет подписан господином Шимеком и мною, и это будет также некой дорожной картой для наших дальнейших совместных действий", - сказал глава Татарстана.

Шимек пригласил Минниханова и профильные компании Татарстана принять участие в международной выставке машиностроения International Engineering Fair, которая пройдет с 9 по 13 октября 2017 года в городе Брно (Чехия).

Шимек прибыл в Татарстан 1 августа с рабочей поездкой. Чешская делегация посетила ОАО "Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов "Центр Медицинской Науки ("Эйдос")", осмотрела презентационный центр Агентства инвестиционного развития, ознакомилась с работой технопарка в сфере высоких технологий - IT-парка.

Гости также посетили остров-град Свияжск, а на территории Казанского Кремля осмотрели мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор.

По данным Приволжского таможенного управления, в январе-мае 2017 года экспорт из Татарстана в Чехию в денежном выражении составил почти $139,8 млн, импорт в республику немного превысил $18 млн. Внешнеторговый оборот за этот период составил $157,8 млн.