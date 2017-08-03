Абитуриенты подали около 30 тыс. заявлений в МГУ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 30 тыс. заявлений подавно абитуриентами в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил в четверг ректор вуза Виктор Садовничий.

В МГУ прошла первая, основная волна зачислений на бюджетные места, по итогам которой 80% абитуриентов зачислены в МГУ.

"Всего в Московский университет подано около 30 тыс. заявлений. Несмотря на то, что мы ощущаем последствия демографического спада конца 90-ых, средний конкурс в МГУ стабильно растет. В этом году он достиг 7,3 человека на место", - цитирует Садовничего пресс-служба вуза.

Самым популярными по соотношению количества бюджетных мест на число поданных заявлений стали факультет мировой политики и факультет глобальных процессов, где конкурс в 2017 году составил 52 человека на место.

Больше всего заявлений абитуриенты принесли на механико-математический факультет (более 4 тысяч заявлений), на втором месте - факультет вычислительной математики и кибернетики (более 2 тысяч), замыкает тройку самых популярных - физический факультет (около 2 тысяч).

Рост конкурса также наблюдается на факультетах естественнонаучных направлений. Первое место занял факультет фундаментальной физико-химической инженерии (+33%), за ним следуют факультет вычислительной математики и кибернетики (+29%) и факультет почвоведения (+21%).

Среди гуманитарных направлений прирост показали философский факультет (+15%), факультет психологии (+11%) и факультет журналистики (+10%).

Самым популярными по соотношению количества бюджетных мест на число поданных заявлений стали факультет мировой политики и факультет глобальных процессов, где конкурс в 2017 году составил 52 человека на место.

"В сентябре частью Московского университета станут 10 тыс. талантливых ребят, которых мы научим мыслить. Мы дадим им качественное образование, подготовим элиту нашей страны", - подчеркнул Садовничий.

Работа приемной комиссии в МГУ на прием документов в магистратуру продолжится до 10 августа 2017 года.