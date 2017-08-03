Техник Мособлсуда будет поощрен за мужество при перестрелке с бандой GTA

ТАСС, 3 августа. Руководство Мособлсуда поощрит технического сотрудника Ивана Бурядника за мужество, проявленное им в момент захвата участниками банды GTA двух конвоиров и начавшейся в результате этого стрельбы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

"Из видеоряда, распространенного средствами массовой информации, видно, как четкие, слаженные и профессиональные действия осуществляют сотрудники полиции и должностное лицо Московского областного суда Бурядник Иван Михайлович, который проводил подготовку зала судебного заседания к слушаниям. Руководствуясь своим гражданским долгом, он проявил мужество и отвагу перед лицом опасности. Руководством Московского областного суда принято решение о его поощрении", - сказала она.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.

В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое ранены. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.