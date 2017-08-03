Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в Италии в связи с жарой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в Италии, где в 26 городах был объявлен красный уровень опасности в связи с жарой.

"Гражданам, находящимся на территории Италии, Ростуризм напоминает меры предосторожности, которые стоит предпринять в жару. Чтобы избежать недомогания, вызванного солнечными и тепловыми ударами, необходимо по возможности не выходить на улицу в пик жары с 11 до 15 часов дня, на улице стараться находиться в тени, носить одежду из легких и натуральных тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество потребляемой жидкости", - говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Согласно сообщению посольства России в Италии, красный уровень опасности в связи с аномальной жарой был объявлен на острове Сардиния и в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан и Флоренцию.