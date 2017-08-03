"Солженицынскую проходку" провели в Кисловодске в День памяти писателя

КИСЛОВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. Традиционной "солженицынской проходкой" - пешеходной экскурсией по маршруту, которым ходил Александр Исаевич, будучи в Кисловодске в 1994 году с супругой Наталией Дмитриевной, отметили в четверг День памяти писателя на родине лауреата Нобелевской премии.

"Как и тогда, мы провели жителей и гостей города- курорта, а также группу уральских паломников, по проспекту Ленина, улице Дзержинского, мимо Железнодорожного вокзала и Северо-Кавказской госфилармонии, Пантелеимоновского храма, к "Дому Гориной", - где сейчас действует Информационно- культурный центр "Музей А. И. Солженицына", рассказала научный сотрудник историко-краеведческого музея "Крепость" Рахима Гочияева.

В пути экскурсанты узнали, каким был Солженицын в воспоминаниях тех, кому посчастливилось общаться с ним, увидели, где располагался дом писателя и поворотный круг для локомотивов с красными колесами, впечатливший его в детстве, о встрече Солженицына с кисловодчанами в Государственной филармонии на Кавминводах. Экскурсанты побывали в храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, где в декабре 1918 года был крещен Александр Исаевич.

По окончании "солженицынской проходки" участники посмотрели в музее небольшой ролик из фильма о воспоминаниях жителей города Кавендиш штата Вермонт, где 18 лет прожил писатель. "Также сегодня в Кисловодске была совершена панихида по писателю", - рассказали в администрации города-курорта.

Полуразрушенный "Особняк Гориной", в котором писатель провел несколько детских лет, объявлен объектом культурного наследия в 2008 году, а в 2009 году - стал филиалом Государственного литературного музея. 12 декабря 2014 года состоялось открытие сохраненного и отреставрированного здания начала ХХ века, в котором разместился Информационно- культурный центр "Музей А. И. Солженицына". 31 мая 2015 года прошло торжественное открытие экспозиции, а с 3 июня 2015 года музей стал доступен для посещения.

Александр Исаевич Солженицын - русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России, лауреат Нобелевской премии по литературе, диссидент, активно выступавший против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей, родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Умер 3 августа 2008 года в возрасте 89 лет, в Москве.