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Глава Ростуризма надеется, что новые санкции США не скажутся на туристах из России

Общество
3 августа, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Олег Сафонов выразил надежду на "ритмичную" работу американского посольства по выдаче виз

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ТАСС, 3 августа. Туризм играет важную роль в отношениях стран, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью телеканалу РБК, выразив надежду, что санкции не повлияют на возможность россиян путешествовать в США.

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"Я надеюсь, что никак не отразится", - сказал Сафонов, отвечая на вопрос о том, как введение санкций США скажется на российских туристах. "Общепризнанной в мире является следующая позиция: туризм вне политики", - сказал он, а также выразил надежду на "ритмичную" работу американского посольства по выдаче виз.

Сафонов также подчеркнул, что туризм играет важную роль в отношениях стран."Когда туристы из нашей страны приезжают в Соединенные Штаты, из Соединенных Штатов приезжают в Россию, то все понимают, что нужно жить в мире, сотрудничать, работать, взаимодействовать, решать задачи, которые стоят перед нашими странами в масштабах всего земного шара. Я надеюсь, что это понимание произойдет, и отношения начнут наконец-то улучшатся", - заключил он.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только 2. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против 3).

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Персоны
Трамп, Дональд Сафонов, Олег Петрович
Темы
Санкции в отношении России
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