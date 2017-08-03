Глава Ростуризма надеется, что новые санкции США не скажутся на туристах из России

Пловец из ЮАР Камерон ван дер Бург выиграл этап КМ в Москве на дистанции 100 м брассомСпорт 3 августа, 19:39
Человечество столкнется с дефицитом белка к 2050 годуСоциальная ответственность 3 августа, 19:30
Forbes назвал Роулинг самым высокооплачиваемым писателем в миреКультура 3 августа, 19:29
Австралийка Сибом победила на этапе КМ по плаванию в Москве на дистанции 50 м на спинеСпорт 3 августа, 19:24
Семин намерен попросить руководство "Локомотива" провести встречу команды с болельщикамиСпорт 3 августа, 19:20
Робот-охранник из США развеял слухи о своем "самоубийстве"Социальная ответственность 3 августа, 19:18
Макет "Бурана" станет первым экспонатом выставки о космосе в центре "Сириус" в СочиКосмос 3 августа, 19:17
Южноафриканец ле Кло выиграл этап КМ по плаванию в Москве на дистанции 50 м баттерфляемСпорт 3 августа, 19:07
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 5 августаМеждународная панорама 3 августа, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Туризм играет важную роль в отношениях стран, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью телеканалу РБК, выразив надежду, что санкции не повлияют на возможность россиян путешествовать в США.
"Я надеюсь, что никак не отразится", - сказал Сафонов, отвечая на вопрос о том, как введение санкций США скажется на российских туристах. "Общепризнанной в мире является следующая позиция: туризм вне политики", - сказал он, а также выразил надежду на "ритмичную" работу американского посольства по выдаче виз.
Сафонов также подчеркнул, что туризм играет важную роль в отношениях стран."Когда туристы из нашей страны приезжают в Соединенные Штаты, из Соединенных Штатов приезжают в Россию, то все понимают, что нужно жить в мире, сотрудничать, работать, взаимодействовать, решать задачи, которые стоят перед нашими странами в масштабах всего земного шара. Я надеюсь, что это понимание произойдет, и отношения начнут наконец-то улучшатся", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только 2. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против 3).