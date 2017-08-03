Глава Ростуризма предложил усилить наказание за задержки чартерных рейсов

Работаем добросовестно: в России спокойно восприняли новые критерии восстановления РУСАДАСпорт 3 августа, 19:45
Пловец из ЮАР Камерон ван дер Бург выиграл этап КМ в Москве на дистанции 100 м брассомСпорт 3 августа, 19:39
Человечество столкнется с дефицитом белка к 2050 годуСоциальная ответственность 3 августа, 19:30
Forbes назвал Роулинг самым высокооплачиваемым писателем в миреКультура 3 августа, 19:29
Австралийка Сибом победила на этапе КМ по плаванию в Москве на дистанции 50 м на спинеСпорт 3 августа, 19:24
Семин намерен попросить руководство "Локомотива" провести встречу команды с болельщикамиСпорт 3 августа, 19:20
Робот-охранник из США развеял слухи о своем "самоубийстве"Социальная ответственность 3 августа, 19:18
Макет "Бурана" станет первым экспонатом выставки о космосе в центре "Сириус" в СочиКосмос 3 августа, 19:17
Южноафриканец ле Кло выиграл этап КМ по плаванию в Москве на дистанции 50 м баттерфляемСпорт 3 августа, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Глава Ростуризма Олег Сафонов считает необходимым обсудить усиление мер ответственности авиакомпаний за задержку чартерных рейсов.
"Это очень серьезные случаи, они негативным образом сказываются на репутации и туроператорского сообщества, и наших авиационных компаний. Нам нужно с регуляторами авиационных перевозок - Минтрансом, Росавиацией - работать вместе с тем, чтобы подобных случаев не было. Нам представляется, что, может быть, имеет смысл подумать об ужесточении санкций за неоказание соответствующих высококлассных услуг", - сказал он в четверг в эфире телеканала РБК.
В конце мая перевозчик "ВИМ-Авиа" начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, в том числе в Сочи, Крым, Турцию, Болгарию. Также многочасовые сбои в графике рейсов периодически наблюдаются рейсов у авиакомпании IFly.
"Причина простая - к сожалению, был взят на себя объем перевозки, который объективно не мог быть выполнен ввиду того, что не хватало авиационных судов и экипажей", - отметил глава Ростуризма. - У IFly та же самая проблема".