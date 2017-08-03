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Глава Ростуризма предложил усилить наказание за задержки чартерных рейсов

Общество
3 августа, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Имеет смысл подумать об ужесточении санкций за неоказание соответствующих высококлассных услуг, сказал Олег Сафонов

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ТАСС, 3 августа. Глава Ростуризма Олег Сафонов считает необходимым обсудить усиление мер ответственности авиакомпаний за задержку чартерных рейсов.

"Это очень серьезные случаи, они негативным образом сказываются на репутации и туроператорского сообщества, и наших авиационных компаний. Нам нужно с регуляторами авиационных перевозок - Минтрансом, Росавиацией - работать вместе с тем, чтобы подобных случаев не было. Нам представляется, что, может быть, имеет смысл подумать об ужесточении санкций за неоказание соответствующих высококлассных услуг", - сказал он в четверг в эфире телеканала РБК.

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В конце мая перевозчик "ВИМ-Авиа" начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, в том числе в Сочи, Крым, Турцию, Болгарию. Также многочасовые сбои в графике рейсов периодически наблюдаются рейсов у авиакомпании IFly.

"Причина простая - к сожалению, был взят на себя объем перевозки, который объективно не мог быть выполнен ввиду того, что не хватало авиационных судов и экипажей", - отметил глава Ростуризма. - У IFly та же самая проблема".

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