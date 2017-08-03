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Власти остановят загрязнение фильтратом с мусорного полигона "Кучино" близлежащей реки

Общество
3 августа, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

До строительства специальных очистных сооружений "фильтрат будут собирать и сливать сверху тела полигона"

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Администрация Балашихинского городского округа Подмосковья совместно с экологами разработала временные меры остановки загрязнения реки Пехорка фильтратом с закрытого мусорного полигона "Кучино". Об этом ТАСС сообщил и. о. главы округа Сергей Юров в четверг.

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"Временные меры по сбору фильтрата будут приниматься, чтобы прекратить его попадание в реку Пехорка. До строительства специальных очистных сооружений фильтрат будут собирать и сливать сверху тела полигона - так уменьшится нагрузка на окружающую среду", - сказал Юров.

Специалисты планируют приступить к работам в середине августа, добавили в пресс-службе администрации округа.

Вопрос предварительной откачки фильтрата также поднимал глава Московской области Андрей Воробьев 27 июля в ходе "Прямой линии с губернатором" после обращения активиста. Он сообщил, что специальные траки будут откачивать опасное вещество, пока в рамках рекультивационных работ на полигоне не появятся очистные сооружения.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

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