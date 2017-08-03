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Большинство пострадавших в результате взрывов в Абхазии выписаны из больниц

Общество
3 августа, 20:58 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 3, августа. /ТАСС

В настоящее время в стационарах остаются семь человек из 29 госпитализированных

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СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Медики выписали из больниц большинство пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района Абхазии. В стационарах остаются семь человек из 29 госпитализированных после ЧП в среду, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Рустам Зантария.

"Большинство пострадавших выписано, в стационаре остается семеро - трое в Гудаутской районной больнице и четверо - в Республиканской больнице Сухума, их состояние здоровья не вызывает опасений", - сказал Зантария. Всего в среду из 64 пострадавших было госпитализировано 29 человек, в том числе 19 туристов из России.

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В результате взрывов, произошедших вечером в среду на складе боеприпасов в селе Приморском в Абхазии, погибли две жительницы Санкт-Петербурга - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, - находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. Власти республики выплатят их семьям компенсации в размере 500 тыс. рублей. Также правительство Абхазии взяло на себя расходы по транспортировке тел погибших в Петербург. По информации МЧС, тела планируется отправить 4 августа.

На совещании у президента в четверг вечером премьер-министр Беслан Барциц сообщил, что туристы, проживавшие в Приморском, размещены в гостиницах, и все они за исключением одной гражданки России решили продолжить отдых в республике. Он также сказал, что все жилые дома, которые были повреждены, в результате взрывов, будут восстановлены за счет средств госбюджета, а пострадавшим выплатят компенсации.

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