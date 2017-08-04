Тела погибших при взрыве в Абхазии граждан РФ отправят в Петербург 4 августа

СУХУМ, 4 августа. /ТАСС/. Тела погибших жителей Санкт-Петербурга Елены Поляковой (1970 года рождения) и Елены Тимофеевой (1962 года рождения) будут отправлены в РФ 4 августа, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

"4 августа тела погибших будут отправлены в Санкт-Петербург, в настоящее время они находятся в сухумском морге. Вопрос доставки тел на родину решает МЧС Абхазии, которое ожидает доверенности от родственников", - добавил пресс-атташе.

По словам Джавадова, представитель посольства России принимал участие в совещании госкомиссии по определению масштабов ущерба и ликвидации последствий взрыва в четверг днем в Гудауте, посетил пациентов, находящихся пока в больницах и размещенных в гостиницах. "В настоящее время в больницах находятся семеро граждан РФ с минно-взрывными ранами конечностей, переломами, ушибами, порезами, сотрясением мозга. В том числе в Гудаутской больнице лежат Людмила Дайнеко (1957 года рождения) из Ставрополя и Георгий Матвеев (1985 года рождения) из Ижевска, - сказал Джавадов. - В республиканской больнице Сухума остаются Алевтина Вранцева (1979 года рождения) из Оренбурга, Людмила Дмитриева (1954 года рождения) из Подольска, Нина Калинина (1951 года рождения) из Якутска, Любовь Короткова (1940 года рождения) из Тольятти, Светлана Польская (1968 года рождения) из Белгородской области". В целом, по информации Джавадова, 2 августа в результате взрывов пострадали более 60 человек, больше половины из них граждане РФ.

Туристы, проживавшие в Приморском, размещены в гостиницах, и все они, за исключением одной гражданки Российской Федерации, решили продолжить отдых в республике. "У семьи Мороз, жившей в Приморском в частном секторе, пропали документы, ценные вещи и обратные билеты. Милиция обещала произвести в разрушенном доме поиск их личных вещей, и, если их все-же не найдут, посольство поможет им с выездом из Абхазии", - добавил пресс-атташе.

Компенсации

Ранее пресс-служба президента Абхазии сообщила, что cемьям погибших туристов власти республики выплатят компенсации в размере 500 тыс. рублей.

Также всем пострадавшим будет выплачена компенсация за нанесение вреда здоровью. Кроме того, российским туристам, пострадавшим в результате происшествия, будут компенсированы транспортные расходы.

Все жилые помещения, которым был нанесен ущерб в результате взрывов, будут восстановлены за счет средств государственного бюджета. Также будут компенсированы расходы на восстановление поврежденных в результате взрывов транспортных средств.

Взрывы на складе боеприпасов

2 августа, примерно в 16:20 мск, в селе Приморском Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны республики произошло два взрыва, после чего сдетонировали хранящиеся там крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. Вследствие этого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации.

В результате происшествия погибли двое граждан России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, - находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. 64 человека, в том числе 35 граждан Российской Федерации и 29 граждан Абхазии с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики. Сейчас в стационаре остаются 7 человек, остальные выписаны.