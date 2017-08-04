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Путин в Бурятии займется темой экологии Байкала и проблемой лесных пожаров

Общество
4 августа, 0:12 UTC+3 УЛАН-УДЭ 4, августа. /ТАСС

Кроме того, президент проведет встречу с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым

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УЛАН-УДЭ, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу в Бурятии посетит Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства посетит Байкальский государственный природный биосферный заповедник, где проведет совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, а также встретится с главами регионов, пострадавших от лесных пожаров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Путин проведет встречу с врио главы региона Алексеем Цыденовым.

Президент совершает поездку на восток страны с 1 августа. Путин сначала остановился в южной Сибири для того, чтобы порыбачить. В четверг в Амурской области глава государства дал старт укладке фундамента Амурского газоперерабатывающего завода, а также посетил Нижне-Бурейскую ГЭС, где принял участие во вводе в эксплуатацию трех гидроагрегатов и провел совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Забота о Байкале

Тема Байкала ранее в текущем году неоднократно поднималась на президентских мероприятиях. Так, во время общения с воспитанниками детского образовательного центра "Сириус" в Сочи в минувшем месяце глава государства заверил, что проблемы этого озера, оставшиеся и после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, не останутся без внимания.

"Самая главная, наверное, проблема заключается в том, что сельхозпредприятия, которые работают по берегам или близко от берегов, все эти стоки химические, они так или иначе попадают в Байкал при дождях или просто самотеком", - отметил Путин, подчеркнув, что в связи с этим предстоит очень большая, масштабная работа. "Там есть и другие проблемы, которые нужно решать, они все известны, и соответствующие структуры на уровне правительства и регионов над этим думают, предлагают различные решения", - добавил президент.

Один из вопросов на июньской "Прямой линии" с Владимиром Путиным тоже поступил с Байкала: жители острова Ольхон жаловались, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота. Кроме того, на острове люди вынуждены пользоваться водой из скважины низкого качества, а также лишены хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.

Президент тогда заявил о необходимости внести поправки в экологическое законодательство, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, проживающих на природоохранных территориях, либо рядом с ними. При этом он заострил внимание на том, что изменения должны прорабатываться совместно с экологическими организациями.

В апреле на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Путин пообещал "дать сигнал" региональным властям и правительству РФ решить проблему с трудоустройством жителей Байкальского региона, которые останутся без работы при запрете вылова омуля.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора (большая часть видов животных эндемична, то есть обитает только в этой области), необычные формы рельефа.

Байкальский заповедник

Байкальский государственный природный биосферный заповедник, который посетит президент, занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося вдоль южного побережья Байкала. Северная граница заповедника проходит почти вплотную к берегу озера, по остальным направлениям границами заповедной территории являются в основном долины нескольких рек. Общая площадь заповедника составляет более 165,7 тыс. га, а протяженность границ - около 200 км. Площадь охранной зоны - почти 35 тыс. га.

Байкальский заповедник был создан с целью сохранения и изучения естественного хода природных процессов, а также генетического фонда растений и животных, типичных и уникальных экологических систем центральной части Южного Прибайкалья. С 2011 года заповедник занимается также развитием познавательного туризма.

Постановление правительства РСФСР о создании госзаповедника "Байкальский" было подписано в 1969 году, в 1985 году под его охрану были переданы земли государственного природного заказника "Кабанский", занимающего площадь в более 12,2 тыс. га в дельте реки Селенги.

В 2011 году на Байкальский государственный заповедник была также возложена охрана госзаказника федерального значения "Алтачейский". В настоящее время территории заповедника и заказника "Кабанский" целиком входят в состав объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Озеро Байкал".

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Лесные пожары в России Визит Путина в центр "Сириус" "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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