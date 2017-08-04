На форуме "Таврида" в Крыму стартует смена преподавателей истории и сотрудников музеев

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Пятая образовательная смена "Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев" начинает свою работу в пятницу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму.

"Участниками нового заезда станут 450 молодых преподавателей истории и сотрудников музеев из всех регионов страны. Последние на главной творческой площадке страны будут представлены впервые", - сообщает пресс-служба форума.

В день открытия смены на форум приедут министр образования РФ Ольга Васильева и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев. На следующий день, 5 августа, Васильева встретится с участниками форума.

В этот же день на форуме начнут свою работу пять тематических школ: школа Российского военно-исторического общества, школа "Популярная история в СМИ", "Музей 21 века" и "Как создавать музейные проекты".

В рамках смены участников традиционно ждут встречи с известными историками современности, экспертами и почетными гостями. Участники форума смогут задать свои вопросы гендиректору Государственного центрального музея современной истории России Ирине Великановой, гендиректору Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерию Федорову, кинорежиссеру, актеру, сценаристу Владимиру Хотиненко, главному продюсеру Службы документальных фильмов телеканала "Россия" Владимиру Соловьеву, французскому политологу, аналитику и писателю Ксавье Моро, адвокату и политологу Джеффу Лэбу (США) и другим.

В завершении смены будут распределены гранты на реализацию лучших социально значимых идей форумчан.

Молодежный форум "Таврида"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, а также музейного дела и преподавания истории.

Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смен форума. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

В 2017 году на "Тавриде" уже состоялись три образовательные смены. Первая собрала архитекторов, дизайнеров и урбанистов, вторая - художников, скульпторов и искусствоведов, третья - писателей, поэтов, критиков и библиотекарей, а четвертая - композиторов, музыкантов и хореографов.