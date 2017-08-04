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Житель США признал вину в попытке незаконного экспорта в РФ и КНР электронных компонентов

Общество
4 августа, 0:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, августа. /ТАСС

Питеру Цукарелли грозит до пяти лет тюремного заключения

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НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американец признал в суде вину в сговоре с целью попытки незаконного экспорта в Россию и Китай компонентов, предназначенных для космической промышленности. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении министерства юстиции США.

Речь идет о 62-летнем жителе Техаса Питере Цукарелли, которому ранее в суде в Далласе были предъявлены соответствующие обвинения. По данным прокуратуры, мужчина вступил в сговор с неназванным сообщником, который передал Цукарелли $1,5 млн с тем, чтобы тот приобрел произведенные в США устойчивые к радиации микросхемы, используемые в том числе в оборонной и космической промышленности.

Сторона обвинения утверждает, что эти компоненты предназначались для продажи неким клиентам из России и КНР в нарушение действующих в США норм экспортного контроля. Для экспорта указанных товаров необходимо разрешение министерства торговли США, однако у обвиняемого его не было.

После признания вины Цукарелли грозит до пяти лет тюремного заключения. Дата объявления ему приговора пока не назначена.

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