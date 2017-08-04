Пучков поручил к сентябрю обеспечить жильем пострадавших от пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил к началу сентября обеспечить жильем всех пострадавших от майских пожаров в Красноярском крае, обеспечив при этом развитие всей необходимой инфраструктуры. Об этом он заявил в ходе заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям в Красноярске в четверг.

"Мы приняли решение, что к началу сентября строительство или приобретение жилья будет завершено, а до конца сентября должны быть пройдены все приемочные комиссии, с учетом всех недоработок", - сказал Пучков. Министр отметил, что все 606 пострадавших уже получили материальную помощь по 10 тыс. рублей и компенсацию утраты имущества по 100 тыс. рублей.

Он подчеркнул, что также необходимо в полном объеме обеспечить благоустройство и развитие всей социальной инфраструктуры. "В поселке Стрелка мы дополнительно отремонтируем детский сад, который находится рядом, и который бойцы МЧС отстояли в сложных условиях", - отметил Пучков.

В свою очередь первый заместитель губернатора Красноярского края Виктор Томенко отметил, что все выделенные правительством РФ финансовые средства - 66,7 млн рублей - были выплачены пострадавшим. По его словам, кроме того, им были выделены финансовые средства из краевого бюджета, а также оказана единовременная материальная помощь. Из бюджета Красноярского края выделены и средства на строительство, приобретение и капитальный ремонт жилого фонда.

Томенко сообщил, что для обеспечения жильем нуждающихся семей за счет средств краевого бюджета ведется строительство 41 одноквартирного жилого дома в поселке Стрелка, завершается строительство 60-квартирного жилого дома в Канске, проходят процедуру согласования документы на приобретение на вторичном рынке 24 жилых помещений в Лесосибирске. "По двум населенным пунктам вопросы обеспечения жильем пострадавшим решены. Вновь построенным жильем уже обеспечены 12 семей Бирилюсского района, еще 13 семей в Нижнеингашском районе переселены в отремонтированное муниципальное жилье", - сказал он.

Крупные пожары произошли на территории Красноярского края 24 мая. Тогда в четырех населенных пунктах огнем было уничтожено 134 жилых дома, в которых проживало 205 семей.

На контроле

Пучков также поручил усилить профилактику лесных пожаров в Сибири и других регионах с учетом в том числе неблагоприятных метеопрогнозов на конец лета.

"Август требует усиления нашей работы по всем направлениям в связи с ухудшением погодных условий. Природная среда требует от нас усиления координации всех сил с учетом в том числе и неблагоприятных прогнозов", - сказал Пучков.

Министр подчеркнул, что на особом контроле должны быть лесные пожары. "Я требую, чтобы все лесные пожары были под жестким контролем. Собственник, арендатор земель должен нести персональную ответственность за профилактику новых очагов возгорания", - указал он, напомнив также о необходимости провести профилактическую работу и "своевременно подготовить" все образовательные учреждения к началу учебного года.

В свою очередь замначальника Сибирского регионального центра МЧС России Александр Еремеев доложил министру о том, что сейчас на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов действуют 243 пожара, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Для защиты населенных пунктов и тушения пожаров в трех федеральных округах привлечено 12 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники и 96 воздушных судов.

По его словам, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и в Красноярском крае, где складывается наиболее сложная обстановка, активно применяется авиация МЧС, в том числе самолеты Ил-76. На очаги пожаров выполнено две тысячи сливов общим объемом 15 тыс. тонн огнегасящей жидкости.

Еремеев также сообщил, что инициированные региональным центром внеплановые проверки лесоперерабатывающих организаций, собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения показали, что из 1683 проверенных предприятий 894 имеют нарушения. Он также отметил, что патрульно-контрольные группы составили более 3,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях; к административной ответственности привлечено 10,5 тыс. человек и 500 юридических лиц.