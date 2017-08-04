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СМИ: Шон Спайсер не будет участвовать в шоу "Танцы со звездами" после отставки

Общество
4 августа, 5:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, августа. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома мотивировал свое решение тем, что "будет связан огромным количеством других обязательств предстоящей осенью"

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Шон Спайсер

Шон Спайсер

© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, уходящий в отставку в конце августа, отклонил предложение войти в состав участников танцевального шоу Dancing with the Stars ("Танцы со звездами"), которое идет в эфире телекомпании ABC. Об этом сообщил в четверг новостной ресурс TMZ.

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Шон Спайсер

Биография Шона Спайсера

Согласно сведениям его источников, Спайсер был польщен предложением ABC, но вынужден был отклонить его. Пресс-секретарь Белого дома мотивировал это тем, что "будет связан огромным количеством других обязательств предстоящей осенью". У Спайсера есть и другой тщательно скрываемый довод - "он скверно танцует", передает TMZ.

В конце июля издание Page Six сообщило о том, что пресс-секретарь Белого дома после отставки может устроиться работать на телевидение, а также не исключило возможность участия Спайсера в танцевальном шоу. По данным его источников, ведущие американские телеканалы ABC, CBS, NBC и Fox News провели со Спайсером переговоры по этому поводу.

Ранее Спайсер заявил, что принял решение покинуть должность пресс-секретаря Белого дома. Он объяснил это тем, что не хочет мешать работе недавно назначенного директором по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи и его команде.

При этом, как сообщала газета The New York Times, Спайсер подал в отставку, так как счел неприемлемым, что формально Скарамуччи теперь приходится ему начальником. Спайсер продолжит выполнять свои обязанности до конца августа, после этого данный пост займет его первый заместитель Сара Сандерс.

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Персоны
Спайсер, Шон Скарамуччи, Энтони
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