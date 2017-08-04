Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура проверяет факт невыплаты зарплаты работникам скорой помощи в Магадане

Общество
4 августа, 6:31 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 4, августа. /ТАСС

Отмечается, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" имело задолженность перед работниками в размере более 7 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАДАН, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура Магаданской области проводит проверку информации о невыплате заработной платы сотрудникам станции скорой помощи на общую сумму более 7 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Проверка организована по сообщению средств массовой информации. Установлено, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" за июнь - июль месяцы текущего года имело задолженность заработной платы и оплаты отпуска перед работниками в размере более 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время заработная плата и оплата отпусков за указанный период произведена. Проверка сведений о нарушении трудовых прав работников станции скорой медицинской помощи продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: США затягивают срок выдачи виз гражданам РФ с целью давления на Москву
2
США изучают, как ответить на решение РФ сократить число американских дипломатов
3
"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
4
По факту ДТП на Кубани возбуждено уголовное дело
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Китай выступает против новых санкций США в отношении России, Ирана и КНДР
7
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама