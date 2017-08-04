Прокуратура проверяет факт невыплаты зарплаты работникам скорой помощи в Магадане

МАГАДАН, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура Магаданской области проводит проверку информации о невыплате заработной платы сотрудникам станции скорой помощи на общую сумму более 7 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Проверка организована по сообщению средств массовой информации. Установлено, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" за июнь - июль месяцы текущего года имело задолженность заработной платы и оплаты отпуска перед работниками в размере более 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время заработная плата и оплата отпусков за указанный период произведена. Проверка сведений о нарушении трудовых прав работников станции скорой медицинской помощи продолжается.