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СМИ: Таиланд требует от YouTube и Facebook удалить более тысячи материалов

Общество
4 августа, 7:09 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 4, августа. /ТАСС

Национальная комиссия по теле- и радиовещанию поставила провайдерам ультиматум: весь запрещенный контент должен быть удален к 7 августа

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БАНГКОК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Таиланда требуют от местных интернет-провайдеров, поддерживающих на территории королевства сервисы YouTube и Facebook, в кратчайшие сроки удалить 1,7 тыс. запрещенных материалов. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По ее данным, Национальная комиссия по теле- и радиовещанию поставила провайдерам ультиматум: весь запрещенный контент должен быть удален к 7 августа. В противном случае компании могут потерять свои лицензии. Речь идет о материалах, признанных таиландским судом нарушающими закон "Об оскорблении монаршего величия".

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"Операторы не смогут продолжать работать в Таиланде, нарушая местное законодательство", - прокомментировал ситуацию глава комиссии Такорн Тантасит. Как пишет Bangkok Post, с 1 мая по 16 июля регулятор включил в список запрещенных 3726 материалов.

Более 2,5 тысячи из них были размещены на страницах в Facebook, остальные опубликованы видеохостингом YouTube.

По состоянию на четверг, не удаленными остаются 1,7 тыс. интернет-страниц.

Оскорбление монаршего величия в Таиланде является уголовным преступлением, наказание за которое предполагает тюремное заключение сроком до 15 лет.

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