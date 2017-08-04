СМИ: Таиланд требует от YouTube и Facebook удалить более тысячи материалов

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БАНГКОК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Таиланда требуют от местных интернет-провайдеров, поддерживающих на территории королевства сервисы YouTube и Facebook, в кратчайшие сроки удалить 1,7 тыс. запрещенных материалов. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
По ее данным, Национальная комиссия по теле- и радиовещанию поставила провайдерам ультиматум: весь запрещенный контент должен быть удален к 7 августа. В противном случае компании могут потерять свои лицензии. Речь идет о материалах, признанных таиландским судом нарушающими закон "Об оскорблении монаршего величия".
"Операторы не смогут продолжать работать в Таиланде, нарушая местное законодательство", - прокомментировал ситуацию глава комиссии Такорн Тантасит. Как пишет Bangkok Post, с 1 мая по 16 июля регулятор включил в список запрещенных 3726 материалов.
Более 2,5 тысячи из них были размещены на страницах в Facebook, остальные опубликованы видеохостингом YouTube.
По состоянию на четверг, не удаленными остаются 1,7 тыс. интернет-страниц.
Оскорбление монаршего величия в Таиланде является уголовным преступлением, наказание за которое предполагает тюремное заключение сроком до 15 лет.