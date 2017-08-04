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Правительство предложило расширить основания для изъятия полномочий у регионов

Общество
4 августа, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Предполагается, что изъятие переданных полномочий, в частности, сократит расходы на их финансирование в ситуации ЧС

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий универсальные основания для изъятия федеральных полномочий, переданных субъектам Федерации. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Предусматривается, в частности, что переданные полномочия могут быть изъяты у органов государственной власти отдельных субъектов Федерации не только в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, но и в случаях, если необходимо их исполнение федеральными органами исполнительной власти для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий, а также в случае, если переданные полномочия не могут исполняться органом государственной власти субъекта Федерации в связи со стихийным бедствием, катастрофой или другой чрезвычайной ситуацией", - говорится в справке к распоряжению.

В случае принятия законопроекта, президент и правительство России смогут отзывать полномочия у регионов не только в случае ненадлежащего исполнения, либо в интересах государственной обороны и безопасности (что позволяется законом сейчас), но и при проведении международных мероприятий, а также во время чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что изъятие переданных полномочий, в частности, сократит расходы на их финансирование в ситуации ЧС. Среди правовых последствий решения - возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков субвенций, безвозмездная передача в федеральную собственность имущества органов местного самоуправления и прекращение исполнения ими переданных полномочий.

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