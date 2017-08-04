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СМИ: в США впервые вынесли приговор за склонение к самоубийству

Общество
4 августа, 7:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, августа. /ТАСС

Процесс, продолжавшийся не один год, завершился приговором 20-летней Мишель Картер к 2,5 годам тюремного заключения

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ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Американка Мишель Картер была приговорена в четверг судом по делам несовершеннолетних к тюремному сроку за то, что в июне 2014 года отправила своему молодому человеку текстовое сообщение с призывом совершить суицид. Как утверждает газета USA Today со ссылкой на экспертов в области юриспруденции, вынесение вердиктов за склонение к самоубийству не имеет прецедентов в США.

Долгий процесс, продолжавшийся не один год, завершился приговором 20-летней Картер к 2,5 годам тюремного заключения. По факту девушка проведет за решеткой 15 месяцев. Она была осуждена по статье непредумышленное убийство после того, как ее парень покончил с собой.

Судьей не был принят во внимание тот факт, что молодой человек ранее уже пытался совершить суицид, а также то, что девушка признала, что на самом деле не отдавала себе отчет в том, к чему может привести ее сообщение. По мнению судьи, Картер обязана была немедленно обратиться за помощью, узнав о намерениях своего парня.

По словам экспертов, приговор, хотя и является снисходительным по отношению к родным и близким погибшего, создает прецедент, так как прежде за убийство могли приговорить к реальному сроку только за физические действия. За процессом следила буквально вся страна, поскольку речь идет о первом случае, когда текстовое сообщение привело к уголовному преследованию. Эксперты опасаются, что после приговора Картер серьезно возрастет число подростков, попавших под суд или даже за решетку из-за запугивания или неоднозначных переписок, ведущих к трагичным последствиям.

"Идея о том, что слова могут убить - очень противоречивая, поскольку уголовное право предусматривает наказание за физическое действие, - считает профессор юриспруденции Дэниел Медвид из юридической школы Северо-Восточного университета. - Например, пьяный водитель сбивает кого-то, или человек стреляет в другого из ружья - это случаи, когда вы сознательно игнорируете огромный риск".

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