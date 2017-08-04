Путин поручил Генпрокуратуре проверить факты деятельности, наносящей вред экологии Байкала

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ должна провести проверку по выявлению экологически вредной деятельности на байкальской природной территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экологическому развитию региона.

Он отметил, что Байкал становится все более популярным у туристов, однако существуют проблемы, связанные с появлением стихийных свалок и рядом нарушений в сфере экологии со стороны организаторов отдыха.

"С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жесткого контроля, и в этой связи прошу Генеральную прокуратуру проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности", - поручил глава государства.

"Я хочу это подчеркнуть: не все подряд проверять, здесь тоже меру нужно знать, но именно - [нужно выявить факты] незаконной и экологически вредной деятельности и принять соответствующие меры", - добавил президент.

Кроме того, глава государства указал на необходимость "стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе - разрабатывать варианты софинансирования эколого- ориентированных проектов". Также Путин озвучил одно из предложений к совещанию - о возвращении напрямую в заповедники и нацпарки части собираемых здесь штрафов и платежей для использования этих средств на их развитие. По мнению президента, в этом вопросе нужно посоветоваться с Минфином.

Путин также поручил определиться с источниками финансирования и планами работ по полной ликвидации накопленного экологического ущерба на Байкале. Он подчеркнул, что "первая, требующая неотложных действий, задача - ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий [Байкала]". "Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей", - поручил он.

По словам президента, задача сбережения Байкала является несомненным государственным приоритетом. "Ликвидация последствий нерациональной и зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания для того, чтобы, во-первых, ничего подобного больше в будущем не допускать, а во-вторых - чтобы сделать все для того, чтобы минимизировать то, что уже накоплено. Все это требует самого пристального внимания и, конечно, вложения солидных финансовых ресурсов", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что ранее экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья, причем, например, накопленные отходы уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината "продолжают отравлять воду озера и питающих его рек".

Путин также потребовал разобраться с объектами, продолжающими работать в районе Байкала, так как "очистные сооружения большинства из них изношены", а "более 60% загрязненных стоков приходятся на жилищно-коммунальное хозяйство".

Кроме того он обратил внимание на деятельность сельхозпредприятий, в результате работы которых в воду Байкала попадают химикаты. "Объемы сброса неочищенных вод в озеро, безусловно, нужно кардинально сокращать", - потребовал президент, указав в связи с этим на необходимость модернизировать коммунальную инфраструктуру. "Это - ответственность регионов, которые в том числе могут опираться на действенную поддержку со стороны федеральных властей, в том числе на федеральную целевую программу [охраны озера Байкал]", - сказал Путин.

Кроме того, глава государства поручил найти "оптимальные решения проблемы экологии и социально-экономического развития байкальской территории". "При этом принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что "особый статус [этой территории] предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности". "Но нередко они оборачиваются и явно избыточными ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни и на развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов", - сказал глава государства.