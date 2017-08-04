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Путин поручил Генпрокуратуре проверить факты деятельности, наносящей вред экологии Байкала

Общество
4 августа, 7:59 дата обновления: 4 августа, 8:32 UTC+3

Глава государства также попросил определить источники финансирования для ликвидации ущерба

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© Михаил Метцель/ТАСС

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ должна провести проверку по выявлению экологически вредной деятельности на байкальской природной территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экологическому развитию региона.

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Он отметил, что Байкал становится все более популярным у туристов, однако существуют проблемы, связанные с появлением стихийных свалок и рядом нарушений в сфере экологии со стороны организаторов отдыха.

"С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жесткого контроля, и в этой связи прошу Генеральную прокуратуру проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности", - поручил глава государства.

"Я хочу это подчеркнуть: не все подряд проверять, здесь тоже меру нужно знать, но именно - [нужно выявить факты] незаконной и экологически вредной деятельности и принять соответствующие меры", - добавил президент.

Кроме того, глава государства указал на необходимость "стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе - разрабатывать варианты софинансирования эколого- ориентированных проектов". Также Путин озвучил одно из предложений к совещанию - о возвращении напрямую в заповедники и нацпарки части собираемых здесь штрафов и платежей для использования этих средств на их развитие. По мнению президента, в этом вопросе нужно посоветоваться с Минфином.

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Путин также поручил определиться с источниками финансирования и планами работ по полной ликвидации накопленного экологического ущерба на Байкале. Он подчеркнул, что "первая, требующая неотложных действий, задача - ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий [Байкала]". "Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей", - поручил он.

По словам президента, задача сбережения Байкала является несомненным государственным приоритетом. "Ликвидация последствий нерациональной и зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания для того, чтобы, во-первых, ничего подобного больше в будущем не допускать, а во-вторых - чтобы сделать все для того, чтобы минимизировать то, что уже накоплено. Все это требует самого пристального внимания и, конечно, вложения солидных финансовых ресурсов", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что ранее экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья, причем, например, накопленные отходы уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината "продолжают отравлять воду озера и питающих его рек".

Путин также потребовал разобраться с объектами, продолжающими работать в районе Байкала, так как "очистные сооружения большинства из них изношены", а "более 60% загрязненных стоков приходятся на жилищно-коммунальное хозяйство".

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Кроме того он обратил внимание на деятельность сельхозпредприятий, в результате работы которых в воду Байкала попадают химикаты. "Объемы сброса неочищенных вод в озеро, безусловно, нужно кардинально сокращать", - потребовал президент, указав в связи с этим на необходимость модернизировать коммунальную инфраструктуру. "Это - ответственность регионов, которые в том числе могут опираться на действенную поддержку со стороны федеральных властей, в том числе на федеральную целевую программу [охраны озера Байкал]", - сказал Путин. 

Кроме того, глава государства поручил найти "оптимальные решения проблемы экологии и социально-экономического развития байкальской территории". "При этом принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что "особый статус [этой территории] предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности". "Но нередко они оборачиваются и явно избыточными ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни и на развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов", - сказал глава государства.

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