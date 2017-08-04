Путин поручил найти средства на ликвидацию накопленных отходов Байкальского ЦБК

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ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает возможным найти дополнительные бюджетные средства для ликвидации в течение нескольких лет накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
О нехватке денег на реализацию этой задачи доложил на совещании у главы государства его помощник Андрей Белоусов. По его словам, на ликвидацию карт-накопителей отходов, которые "висят над Байкалом", необходимо 6 млрд рублей. "Нам на это выделили 1 млрд сейчас. Мне кажется, на эту задачу можно было бы найти 5 млрд на три года, это не такая фантастическая задача, чтобы ее нельзя было решить", - сказал помощник президента, предложив выделить необходимые средства в рамках бюджета 2018-2020 гг.
"Продумайте [этот вопрос], пожалуйста", - поручил Путин. "Думаю, что за года за три эту работу можно профинансировать, она действительно важна", - сказал глава государства.
Он также согласился с предложениями сделать поручения по повышению довольствия лесников, а также определения границ лесных поселений в этом регионе. В настоящее время, как ранее сообщил Белоусов, в их отношении невозможно применить лесную амнистию и т.д. из-того, что у таких поселков на землях лесфонда нет зафиксированных границ.