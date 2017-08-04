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Путин обещал разобраться с финансированием восстановительных работ после лесных пожаров

Общество
4 августа, 9:20 дата обновления: 4 августа, 9:54 UTC+3 ПОСЕЛОК ТАНХОЙ Бурятия/ 4, августа. /ТАСС

Президент напомнил, что весной 2017 года Бурятия и Иркутская область сильно пострадали от природных пожаров, огнем были уничтожены жилые дома и хозяйственные постройки

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ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области потребовал разъяснить имеющиеся разночтения о сумме необходимых средств и фактически выделенных деньгах на восстановление жилья в этих регионах.

Открывая совещание, глава государства напомнил, что весной этого года регион сильно пострадал от природных пожаров, огнем были уничтожены жилые дома и хозяйственные постройки.

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"Организацию восстановительных работ мы обсуждали в Иркутске 15 мая на совещании. Сегодня я хотел бы услышать как идет работа, в том числе как обстоят дела с выплатами и компенсациями пострадавшим гражданам. У меня есть некоторые разночтения в бумагах, я хотел бы тоже задать вопрос соответствующим нашим коллегам по поводу того, сколько денег выделили, кстати говоря из-за бюрократических проволочек там и выделили то несвоевременно. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, сколько нужно на восстановление прежде всего жилья и сколько выделяется", - обратился Путин к участникам совещания.

В частности, речь идет о населенном пункте Черемушки в Бурятии, где в апреле текущего года сгорело несколько десятков домов. С его жителями Путин пообщался по видеосвязи. Он заслушал доклад о восстановлении жилья в поселке. "Желаю вам счастья в новых домах, надеюсь, что все будет доведено до конца", - обратился к жителям Черемушек глава государства.

Президент отметил, что по данным Минстроя необходим один объем денежных средств на восстановление жилья, а предусмотрен совершенно другой.

"Я хочу с этим разобраться, что собственно говоря там происходит с финансированием, 2 августа необходимые документы правительством были приняты, деньги в субъекты Федерации перечислены и хотел бы тоже услышать от руководителей регионов, достаточно ли этих средств", - сказал Путин, открывая совещание.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов доложил на совещании, что в Черемушках строится 15 домов, четыре семьи решили переехать. По его словам, "денег хватает": на строительство жилья выделено 23 млн рублей из бюджета, еще 20 млн - внебюджетные средства, которые выделил Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. Что касается выплаты материальной компенсации, то "нерешенных вопросов нет, все сделано". "До 1 сентября все будет построено", - заключил врио главы региона.

Президент потребовал от глав регионов, пострадавших от лесных пожаров, проконтролировать восстановление жилья и пообещал проверить ход этой работы. Завершая совещание, глава государства указал на необходимость довести до конца восстановительные работы. "Здесь быстро холода наступают, край суровый, поэтому я обращаюсь к руководителям регионов, муниципалитетов: надо отследить, поставить последнюю точку. Пока последние пострадавшие не скажут, что все в порядке, вы не должны успокаиваться, а мы в Москве это проверим", - подчеркнул президент.

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