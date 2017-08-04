Участники автопробега Берлин - Москва добрались до Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Около 50 участников автопробега Берлин - Москва добрались до Крыма, передает корреспондент ТАСС с места события.

СПЕЦПРОЕКТ Три цвета Крыма Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС

"Сегодня Крым находится в особой зоне (из-за санкций), многие европейцы не рискуют приехать к нам. Безусловно, те люди, которые приехали к нам сегодня из Германии, - это люди мужественные, мы понимаем, что их цели достаточно благородные - это дружба между нашими народами. А мы видим основной целью таких проектов - это, конечно, прорыв информационной блокады", - сказал журналистам в Симферополе председатель национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

Организатор автопробега, руководитель некоммерческой общественной организации Druschba Global Райнер Ротфусс согласился с председателем автономии. "Самая главная проблема (Крыма) - это информационная блокада, действительно, нужно иметь мужество, чтобы прибыть в Крым, потому что сегодня в западных странах информация (об этом регионе) представляется не совсем реальная", - сказал Ротфусс на пресс-конференции.

Координатор автопробега по Крыму Наталья Сердюкова сообщила, что на полуостров приехали порядка 50 из 340 участников автопробега, остальные сейчас находятся на других маршрутах в России. "Вся колонна - это пять легковых автомобилей, большой автобус, три автокепмпера и мотоциклист. Это те, кто доехал (до Крыма)", - сказала она.

По словам Сердюковой, в программе визита гостей - встреча с депутатами Госсовета Крыма, возложение цветов и венков к мемориалам Великой Отечественной войны, посещение немецкого кладбища, а также участие в фестивале #ZBFest, который стартует в пятницу в Севастополе по случаю Всемирного дня шампанского. В субботу участники пробега посетят Ялту, где пообщаются с местными жителями.

Об автопробеге

Автопробег Берлин - Москва стартовал 23 июля от символа столицы ФРГ - Бранденбургских ворот. Он проводится второй раз и собрал около 340 участников разного возраста. В прошлом году в пробеге Берлин - Москва участвовало около 250 человек. Всего в путь отправились более 100 транспортных средств - фургоны, легковые автомобили, мотоциклы, а также два экскурсионных автобуса. Планируется, что общая протяженность пути составит более 40 тыс. км.

Инициатор общественной акции - некоммерческая организация Druschba Global e.V. . Техническую и организационную поддержку ей оказывает одна из туристических компаний. Цель автопробега - наладить культурные и дружественные связи между Россией и Германией, способствовать укреплению взаимопонимания между народами стран. "Дружба" видит свою задачу в сближении Западной и Восточной Европы.