Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин попросил врио главы Бурятии разобраться с вопросами к работе МЧС

Общество
4 августа, 10:16 UTC+3 ПОСЕЛОК ТАНХОЙ Бурятия/ 4, августа. /ТАСС

Президент вручил Алексею Цыденову папку с жалобами и замечаниями людей, поступившими в ходе "Прямой линии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Бурятии Алексея Цыденова разобраться с вопросами к работе МЧС, которые ставят жители, пострадавшие от лесных пожаров, а также решить вопрос с нелегальными иностранными рабочими.

Смотрите также

Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"

На встрече с врио руководителя республики глава государства вручил ему папку с жалобами и замечаниями людей, поступившими в ходе "Прямой линии".

"Вот видите, папочка эта с вопросами, которые задавались в ходе "Прямой линии". Понятно, что на все не удалось обратить внимание, но нужно сделать. Это болевые точки. Мы с вами об этом говорили, и вы это знаете", - сказал Путин.

Глава государства попросил руководителя региона внимательно отнестись ко всем обращениям. "Здесь и пожары. Я ещё с министром поговорю. Люди отмечают недостаточно эффективную работу МЧС. Беспокоит неурегулированная ситуация с иностранными гражданами, которые занимаются экономической деятельностью", - обратил внимание глава государства.

Кроме того, по его словам граждане жалуются на нехватку мест в школах и детских садах и эти вопросы также необходимо решить.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
2
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
3
В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО
4
США изучают варианты ответа на решение РФ сократить число американских дипломатов
5
Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре
6
Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы
7
В Москве неизвестные украли со склада женские сумки на 4 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама