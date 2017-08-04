Путин попросил врио главы Бурятии разобраться с вопросами к работе МЧС

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ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Бурятии Алексея Цыденова разобраться с вопросами к работе МЧС, которые ставят жители, пострадавшие от лесных пожаров, а также решить вопрос с нелегальными иностранными рабочими.
На встрече с врио руководителя республики глава государства вручил ему папку с жалобами и замечаниями людей, поступившими в ходе "Прямой линии".
"Вот видите, папочка эта с вопросами, которые задавались в ходе "Прямой линии". Понятно, что на все не удалось обратить внимание, но нужно сделать. Это болевые точки. Мы с вами об этом говорили, и вы это знаете", - сказал Путин.
Глава государства попросил руководителя региона внимательно отнестись ко всем обращениям. "Здесь и пожары. Я ещё с министром поговорю. Люди отмечают недостаточно эффективную работу МЧС. Беспокоит неурегулированная ситуация с иностранными гражданами, которые занимаются экономической деятельностью", - обратил внимание глава государства.
Кроме того, по его словам граждане жалуются на нехватку мест в школах и детских садах и эти вопросы также необходимо решить.