Путин попросил врио главы Бурятии разобраться с вопросами к работе МЧС

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Бурятии Алексея Цыденова разобраться с вопросами к работе МЧС, которые ставят жители, пострадавшие от лесных пожаров, а также решить вопрос с нелегальными иностранными рабочими.

На встрече с врио руководителя республики глава государства вручил ему папку с жалобами и замечаниями людей, поступившими в ходе "Прямой линии".

"Вот видите, папочка эта с вопросами, которые задавались в ходе "Прямой линии". Понятно, что на все не удалось обратить внимание, но нужно сделать. Это болевые точки. Мы с вами об этом говорили, и вы это знаете", - сказал Путин.

Глава государства попросил руководителя региона внимательно отнестись ко всем обращениям. "Здесь и пожары. Я ещё с министром поговорю. Люди отмечают недостаточно эффективную работу МЧС. Беспокоит неурегулированная ситуация с иностранными гражданами, которые занимаются экономической деятельностью", - обратил внимание глава государства.

Кроме того, по его словам граждане жалуются на нехватку мест в школах и детских садах и эти вопросы также необходимо решить.