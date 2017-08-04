Самая северная система видеомониторинга за лесными пожарами заработала на Ямале

ТАСС, 4 августа. Самая северная система видеомониторинга за лесными пожарами на Урале заработала в поселке Пельвож Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе интернет-провайдера "Ростелеком", который устанавливал станцию.

"Заработала первая в арктическом регионе инновационная система оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров в поселке Пельвож Приуральского района на Ямале. Она создана по заказу единой дежурно-диспетчерской службы города Салехарда. На сегодня это самая северная система отслеживания лесных пожаров в Уральском федеральном округе и Пермском крае", - уточнили в пресс-службе.

Автоматизированный комплекс состоит из систем видеонаблюдения и оптической локации дыма, серверной платформы, специального программного обеспечения, геоинформационной системы. "Точка видеонаблюдения расположена на антенно-мачтовом сооружении, с которой производится съемка местности, при выборе размещения учитывались координаты и высота вышки, степень пожароопасности участка и рельеф местности. Система мониторинга способна автоматически обнаруживать пожар на ранней стадии, определять координаты и площадь пожара, автоматически оповещать о пожаре заинтересованные службы", - пояснили в пресс-службе.

"Этот летний сезон оказался чрезвычайно пожароопасным во многих районах Ямала, в том числе и Приуральском. Теперь в режиме реального времени специалисты имеют возможность отследить очаги возникновения пожара на ранней стадии и предпринять меры для его предотвращения или локализации в поселке Пельвож. Полагаю, мы и в дальнейшем будем сотрудничать в данном направлении", - сказал первый заместитель главы Салехарда Евгений Семихин.

По данным компании, в 2016 году с наступлением пожароопасного сезона году в лесах Пермского края впервые заработала инновационная система оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров. "По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, в 2016 году с помощью системы мониторинга лесопожарной обстановки в регионе удалось избежать 126 пожаров, с начала 2017 года года - 51", - отметил исполняющий обязанности директора Ямало-Ненецкого филиала "Ростелекома" Александр Оболтин.

23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. С наступлением августа площадь возгораний начала сокращаться. По последним данным, действует 70 пожаров на площади 72,7 тыс. гектаров. Из них работы по пожаротушения ведутся в зоне свыше 33 тысяч га, по остальным очагам принято решение не проводить работы, так как данные они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.