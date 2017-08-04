Почти 30 купивших лотерейные билеты на "Почте России" россиян стали миллионерами

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 30 россиян выиграли более одного миллиона рублей каждый в лотерейные билеты, которые были приобретены в отделениях "Почты России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"Наиболее удачливыми оказались владельцы 29 билетов, приобретенных на почте, которые выиграли свыше 1 млн рублей. Так, например, житель Воронежской области выиграл 13,8 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по лотерейным билетам, приобретенным в отделениях "Почты России", за шесть месяцев этого года выплачено более 7,5 млн выигрышей на общую сумму около 1 млрд рублей.

"Продажа государственных лотерей в почтовых отделениях по сравнению с первым полугодием прошлого года выросла на 62%", - отметил собеседник, отметив, что больше всего крупных призов было получено в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Иркутской, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.