Лишившийся лицензии Европейский университет ищет нового ректора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет, лишившийся образовательной лицензии, ищет нового ректора. Об этом сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

"Мы объявили конкурс на позицию ректора Европейского университета. Ректор будет назначен с 1 июля 2018 года на пять лет с возможностью продления полномочий на второй срок. Заявления принимаются до 30 ноября 2017 года включительно", - сказала она.

В настоящее время ректором университета является Николай Вахтин (ранее уже возглавлял вуз в 2003-2009 гг. и в 2015-2016 гг.), вступивший в должность месяц назад сроком на один год. Как сказал ТАСС Вахтин, Европейский университет рассчитывает найти кандидата вне стен вуза.

В размещенном на сайте университета перечне требований к кандидату сообщается, что это должен быть человек "с лидерскими качествами и успешным опытом руководящей и академической работы, с российской или западной ученой степенью, свободно владеющий английским и русским языками и способный эффективно взаимодействовать со студентами и профессорами в кросс-культурной межнациональной среде".

В объявлении о конкурсе на позицию ректора также отмечается, что "Европейский университет в Санкт-Петербурге не допускает дискриминации на почве национальности, пола, сексуальной ориентации, религиозной или этнической принадлежности или возраста, поддерживает культурное разнообразие во всех проявлениях и ожидает, что потенциальный кандидат на позицию ректора будет также следовать этому принципу".

Одной из главных задач нового ректора станет обеспечение устойчивого развития университета и вывод его из кризиса.

Кризис в Европейском университете

Начиная с августа 2016 года, различные ведомства провели в Европейском университете 11 проверок, по итогам двух из них прошли судебные процессы, в результате вуз потерял лицензию. Университет подал 2 августа документы в Рособрнадзор на получение новой образовательной лицензии, и в случае положительного решения лицензионной комиссии Рособрнадзора вуз может возобновить работу в течение 48 дней. После получения лицензии вуз рассчитывает объявить прием на первый курс магистратуры и начать учебный год до 1 ноября.

Европейский университет создан в Санкт-Петербурге в 1994 году как магистерский вуз, центр социальных и гуманитарных исследований. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди. В вузе пять факультетов, где обучаются в общей сложности 266 магистрантов.