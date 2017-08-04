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Рошаль предлагает направлять выпускников медвузов работать по распределению

Общество
4 августа, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

По мнению профессора, это поможет решить проблему нехватки врачей в сельской местности и отдаленных территориях

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль считает необходимым отправлять выпускников медицинских вузов, обучавшихся на бюджетной основе, работать по распределению, чтобы решить проблему нехватки врачей в сельской местности и отдаленных территориях.

"Я считаю необходимым ввести обязательное распределение выпускников медицинских вузов, которые прошли обучение на бюджетной основе. Таким образом пополнится первичное звено, решится проблема дефицита врачей в сельских и рабочих поселках, а также в отдаленных регионах", - приводит пресс-служба ОНФ слова Рошаля.

По мнению Рошаля, госпрограмма поэтапного сокращения дефицита медицинских кадров и устранения кадровой диспропорции должна содержать в себе меры социальной поддержки, которые повышали бы привлекательность отрасли для специалистов, в том числе престиж медицинской научно-образовательной деятельности. Он считает, что в определенной мере уменьшению дефицита медицинских кадров будет способствовать введенная с этого года аккредитация выпускников лечебного и педиатрического факультетов.

Эксперты ОНФ проанализировали доклад правительства России о выполнении поручения президента по обеспечению системы здравоохранения кадрами. "В ОНФ отмечают ряд положительных мер, принятых правительством РФ и Минздравом России для изменения ситуации с кадрами в системе здравоохранения, однако признают при этом, что предпринимаемые меры недостаточны. Дефицит врачей - в первую очередь первичного звена - сохраняется практически повсеместно, особенно остро эта проблема стоит на селе", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ОНФ, если сравнивать данные докладов правительства РФ в 2016 и 2017 годах, то получается, что общая численность врачей сократилась на 28,5 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - на 108 тыс. человек. Также эксперты ОНФ отмечают неравномерность распределения кадров: при дефиците врачей, работающих в амбулаторно- поликлинических медучреждениях, и дефиците сотрудников скорой медицинской помощи имеется переизбыток врачей, работающих в стационарах (9,7 тыс. человек).

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