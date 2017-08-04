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Тела погибших от взрывов в Абхазии туристок из РФ отправили из Сухума в аэропорт Адлера

Общество
4 августа, 12:20 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 4, августа. /ТАСС

Самолет вылетит в Санкт-Петербург в 20:00, из аэропорта города тела двух женщин будут доставлены в морг

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СУХУМ, 4 августа. /ТАСС/. Тела погибших в Абхазии россиянок Елены Поляковой и Елены Тимофеевой отправили из Сухума в аэропорт Адлера, чтобы доставить самолетом в Санкт-Петербург. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики Мизан Ломия.

"В пятницу в полдень тела туристов, погибших во время взрывов на складе боеприпасов в селе Приморское, отправлены в сопровождении сотрудников МЧС (из Сухума - прим. ТАСС) в аэропорт города Адлер. В 20:00 борт вылетает в Санкт-Петербург", - сказал Ломия.

По его словам, в аэропорту Петербурга самолет будет встречать председатель абхазской диаспоры Алхас Берулава. Из аэропорта тела будут доставлены в морг, куда придут родственники погибших.

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"Все расходы, связанные с транспортировкой тел, взяло на себя правительство Абхазии", - отметил пресс-секретарь МЧС.

Ранее сообщалось, что власти республики выплатят семьям погибших компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

2 августа в селе Приморском Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны республики произошло два взрыва, после чего сдетонировали хранящиеся там крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. Вследствие этого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации.

В результате происшествия погибли двое граждан России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. 64 человека, в том числе 35 граждан РФ и 29 граждан Абхазии, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики. Сейчас в стационаре остаются семь человек, остальные выписаны.

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