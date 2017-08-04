Минприроды: экологическая обстановка на Байкале после закрытия БЦБК стабилизировалась

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ (Республика Бурятия), 4 августа. /ТАСС/. Показатели экологической обстановки на Байкале стабилизировались после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщил в пятницу министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Показатели стабилизировались. В частности, выбросы в атмосферу в целом на Байкальской природной территории за последние четыре года уменьшились на 15%, в центральной экологической зоне - более чем в два раза. Сбросы сточных вод в озеро снизились на 80%", - сказал Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории под председательством президента России Владимира Путина в поселке Танхой в Бурятии.

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Министр отметил, что вместе с тем остается ряд проблем, связанных с загрязнением жидкими и твердыми бытовыми отходами систем ЖКХ. "Проблемными также остаются объекты накопленного экологического ущерба и, в том числе, промплощадка БЦБК", - уточнил Донской.

По его словам, в связи с этим приоритетными направлениями сейчас являются ликвидация накопленного экологического ущерба, эффективная утилизация отходов и сокращение загрязнения озера сточными водами.

БЦБК открылся в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года здесь была прекращена варка целлюлозы.