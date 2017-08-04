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Около 80% проб поверхностных вод с острова Вилькицкого загрязнены нефтепродуктами

Общество
4 августа, 13:40 UTC+3 ТАСС ТАСС 4, августа. /ТАСС

Специалисты установили, что северная часть острова наиболее подвержена антропогенному воздействию

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 4 августа. /ТАСС/. Восемьдесят процентов проб поверхностных вод, собранных в экспедиции на остров Вилькицкого в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), показали загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Научного центра изучения Арктики со ссылкой на заведующего сектором геолого-географических исследований Центра Романа Колесникова.

"В ходе экспедиции были проведены аэрофотографирование, выявившее нарушенные и загрязненные земли острова, визуальный осмотр и инвентаризация данных участков. Роман Колесников изучил почвенный и растительный покров на основных ландшафтах острова, заложив на ключевых участках шурфы для проведения морфологических исследований и геоботанические площадки, провел радиоэкологические и гидроэкологические замеры, собрал свыше 100 проб почвы, воды и донных отложений", - сказали там.

По словам Колесникова, было отобрано 15 проб поверхностных вод, 80% из них показали превышение по нефтепродуктам. "Установлено, что северная часть острова наиболее подвержена антропогенному воздействию. Выявлены свалки, разливы нефтепродуктов, загрязненные водоемы и почвогрунты. Будет составлен экологический паспорт и проектные решения по очистке острова Вилькицкого и рекультивации нарушенных земель", - отметили в пресс-службе.

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Первая экологическая экспедиция на остров проходила с 18 по 27 июля, в ней участвовали 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгарии). Среди участников - волонтеры, ученые-экологи, представители компаний "Лукойл" и "Транснефть". Специалисты в порядке эксперимента на острове также посадили два специальных сорта травы, предоставленных Санкт-Петербургским лесотехническим университетом.

Остров Вилькицкого расположен между Обской губой и Енисейским заливом, его ширина - около девяти километров, длина - около 18 км. Назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления Андрея Вилькицкого (1858-1913 гг). На острове обнаружено около 1 тыс. тонн металлолома: брошенная техника, бочки, металл, здания и сооружения, непригодные для жизни.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе - секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.

Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

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