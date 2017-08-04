Брижит Макрон возьмет под опеку двух детенышей панды

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ПАРИЖ, 4 августа. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Первая леди Франции Брижит Макрон возьмет под опеку двух детенышей большой панды, которые со дня на день должны появиться на свет в зоопарке "Боваль", расположенном во французском департаменте Луар и Шер. Об этом сообщила пресс-секретарь зоопарка Дельфин Делор в эфире радиостанции RMC.
Предполагается, что супруга президента возьмет на себя спонсорские обязательства по содержанию новорожденных в зоопарке. В первую очередь речь идет о затратах на корм и расходах на оказание медицинской помощи в случае необходимости. Макрон также будет получать всю информацию о состоянии здоровья своих подопечных и условиях их содержания в зоопарке.
Делор отметила, что появление детенышей панды - по-настоящему историческое событие для Франции.
Самка Хуань Хуань и самец Юань Цзы, которым вскоре исполнится по девять лет, были привезены во французский зоопарк в январе 2012 года в рамках соглашения между Парижем и Пекином.
"Когда мы узнали, что у нас в зоопарке появится детеныш панды, то нашей радости не было предела, но когда несколько дней назад скрининг показал, что ожидаются близнецы, то это стало для нас большим сюрпризом", - рассказала Делор.
По словам ветеринаров, Хуань Хуань чувствует себя хорошо.
Планируется, что имена новорожденным даст первая леди КНР Пэн Лиюань. Согласно договору, подписанному между французским зоопарком и Китаем, через два-три года после рождения близнецы должны вернуться в Китай. По словам специалистов, в этом возрасте панды могут жить автономно в естественных условиях.
Зоопарк "Боваль", созданный в 1980 году, входит в число крупнейших в Европе. На его территории в 35 гектаров в настоящий момент проживают около пяти тысяч видов животных, многие из которых считаются редкими и находятся под охраной.
Во Франции панд не было с момента, когда в 2000 году умер медведь Йен Йен. Его подарил китайский премьер Чжоу Эньлай президенту Франции Жоржу Помпиду в 1973 году.